Borussia Dortmund: Bittere Gewissheit schon vor WM-Start! Leise Hoffnung von BVB-Star geplatzt

Insgesamt elf Spieler hat Borussia Dortmund in diesem Jahr für die Weltmeisterschaft in Katar abgestellt. Für viele ist es die erste Teilnahme an dem größten Fußballturnier der Welt, weswegen sie sich schon im Vorfeld große Hoffnungen darauf machen, in Katar eine große Rolle bei ihren Teams zu spielen.

Einer von diesen Spielern ist Gregor Kobel. Nun hat der Torhüter von Borussia Dortmund die bittere Gewissheit: Er wird nur als Nummer zwei ins Turnier gehen.

Borussia Dortmund: Kobel nur zweiter Torhüter

Wie der „Blick“ aus der Schweiz berichtet, hat Trainer Murat Yakin festgelegt, wie die Hierarchie im Tor der Schweiz sein wird. Dem Bericht zufolge soll BVB-Torhüter dabei den Kürzeren gezogen haben. Der 24-Jährige muss demnach Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach den Vortritt lassen. Jonas Omlin von Montpellier ist die dritte Wahl vor Salzburg-Keeper Philipp Köhn.

Aufgrund einer Verletzung am Sprunggelenk, die sich Yann Sommer im DFB-Pokal-Spiel gegen den SV Darmstadt zugezogen hat, hatte Yakin vier Torhüter für das Turnier nominiert. Weil die etatmäßige Nummer eins der Schweizer die letzten Wochen verletzt fehlte, hat sich Kobel mit Sicherheit Hoffnungen auf einen Stammplatz im Nati-Tor gemacht. Diese wurden durch seinen Trainer nun endgültig zerschlagen.

Borussia Dortmund: Kobel darf bei der WM bloß zuschauen

Yann Sommer hatte am Donnerstag (17. November) sein Comeback nach der Verletzungspause gefeiert. Dabei musste er zwei Mal hinter sich greifen und wirkte nicht immer gänzlich fit. Positiv für den BVB-Torhüter: Sollte Sommer aus diversen Gründen nicht in der Startelf stehen können, würde Kobel ins Tor der Schweiz rücken.

Mehr News:

In der aktuellen Saison kommt Kobel auf 16 Spiele für den BVB und kassierte in diesen 15 Tore. In acht Partien blieb er ohne Gegentor und rettete den Dortmundern dabei einige Punkte sowie das Weiterkommen gegen Manchester City. Sommer hingegen kommt in elf Spielen auf 14 Gegentore und blieb in vier Spielen ohne Gegentreffer.