Borussia Dortmund: Nicht nur Bayern – Top-Klubs hinter BVB-Star her

Gregor Kobel ist in dieser Saison einer der wichtigsten Spieler bei Borussia Dortmund. Mit seinen starken Paraden hat der Schlussmann dem BVB schon einige Punkte festgehalten.

Weil Kobel eben so starke Leistungen gezeigt hat, ist er bereits in den Fokus mehrerer Top-Klubs gerückt. Neben dem FC Bayern sollen noch zwei weitere Teams aus der Premier League interessiert sein.

Borussia Dortmund: Kobel bei Premier-League-Klubs im Visier

Wie die Zeitung „Blick“ berichtet, soll der FC Bayern nicht der einzige Klub sein, der Interesse an Gregor Kobel hat. Neben dem Rekordmeister sollen auch noch der FC Chelsea und Manchester United den Schweizer ins Visier genommen haben. Dem Bericht nach wäre eine Ablöse von 40 bis 50 Millionen Euro für Kobel realistisch.

„Es wird sehr spannend zu sehen sein, was ab diesem Sommer passiert“, heißt es in dem Bericht weiter. Es wird allerdings bezweifelt, dass die Münchener eine derart hohe Ablösesumme in die Hand nehmen würden, zumal sie mit Alexander Nübel noch ein deutsches Torwart-Talent in der Hinterhand haben.

Kobel beschäftigt sich nicht mit Gerüchten

In einem Interview mit „Sky Sport“ wurde der Torhüter des BVB zuletzt auf die Spekulationen rund um seine sportliche Zukunft angesprochen. „Ich beschäftige mich nicht mit Gerüchten – das bringt mir nichts. Ich muss mich auf die aktuelle Situation hier konzentrieren. Wir haben gerade eine überragende Situation. Ich bin voll beim BVB und freue mich auf die nächsten Spiele“, so der Schlussmann.

Ein Wechsel im kommenden Sommer ist ohnehin unrealistisch. Der Schweizer steht noch bis 2026 beim BVB unter Vertrag und besitzt in seinem Kontrakt keine Ausstiegsklausel.