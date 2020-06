Borussia Dortmund: Nächster Götze-Hammer – BVB-Star fehlte im Kader, weil…

Dortmund. Nächster Götze-Hammer bei Borussia Dortmund. Der Abgang des Mittelfeldspielers ist längst beschlossene Sache, doch seine letzten Wochen beim BVB könnten noch sehr lang werden.

Gegen Fortuna Düsseldorf stand Mario Götze nicht mal mehr im Kader von Borussia Dortmund. Auch ein weiterer Star fehlte. Hier die Einzelheiten.

Borussia Dortmund: Götze benötigt nach der Geburt seines Kindes negative Corona-Nachweise

Schon vor der Begegnung gegen Fortuna Düsseldorf, sorgte der BVB-Kader für Gesprächsstoff. Das Mario Götze nicht mehr in der Startelf steht, daran hat man sich bei Borussia Dortmund längst gewöhnt.

Dass er nun aber auch nicht mehr auf der Bank sitzt überraschte gegen Düsseldorf dann doch. Stattdessen nahmen draußen unter anderem die Nachwuchstalente Tobias Raschl und Immanuel Pherai Platz.

ℹ️ Thomas #Delaney fällt aufgrund einer Muskelverletzung aus. Wir hoffen, dass er in dieser Saison noch zum Einsatz kommen kann.



Mario #Götze war im Krankenhaus bei der Geburt seines Kindes. Er wird zwei Testungen benötigen, bevor er wieder zum Kader stößt. — Borussia Dortmund (@BVB) June 13, 2020

Götzes Fehlen hat allerdings einen plausiblen Grund. Der 28-Jährige ist vergangene Woche Vater geworden und war zur Geburt seines Sohnes im Krankenhaus. Laut Hygienekonzept der DFL hätte Götze danach zwei negative Corona-Tests nachweisen müssen, um wieder zum BVB-Kader zu stoßen.

Das ist nicht geschehen, wie der Verein selbst mitteilte. Dabei wären zwei Tests innerhalb einer Woche wohl kein Problem gewesen. Warum diese nicht schon vor der Partie gegen die Fortuna durchgeführt wurden, bleibt offen.

Thomas Delaney erneut verletzt

Wie Götze fehlte im Kader in Düsseldorf auch Thomas Delaney. Der Däne, der gerade erst nach einer langen Verletzung wieder in Fahrt gekommen war, fällt mit einer Muskelverletzung erneut aus. Ob der Defensivspezialist in dieser Saison nochmal zum Einsatz kommt, ist nach derzeitigem Stand unbekannt.

