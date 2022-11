Borussia Dortmund: Jonas Hofmann provoziert BVB-Fans – die kochen vor Wut

Es gibt Spieler, die jubeln bei Toren gegen ihren Ex-Klub aus Respekt nicht. Es gibt Spieler, die jubeln trotzdem. Und es gibt Jonas Hofmann. Der jubelte bei seinem Tor gegen Borussia Dortmund nicht nur ausgelassen, sondern obendrein ziemlich provokant.

Beim 4:2 von Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund war Jonas Hofmann die überragende Figur auf dem Platz. In Dortmund genießt der Ex-BVB-Star noch immer einen guten Ruf. Der dürfte bei so manchem nun etwas gelitten haben.

Borussia Dortmund: Fans kochen nach Hofmanns provokantem Jubel

Zum 14. Mal spielte Jonas Hofmann am Freitag (11.11.) gegen seine alte Liebe. Zum ersten Mal war ihm dabei nun auch ein Tor gelungen. 2011 war er als 18-Jähriger zur U23 des BVB gewechselt, schaffte dort den Sprung zu den Profis, trug insgesamt 130 Mal das schwarzgelbe Trikot.

Seit 2016 ist Hofmann nun Gladbacher. Seine Wurzeln scheinen ihm inzwischen aber herzlich egal zu sein. So wirkte zumindest der Torjubel nach seinem Treffer gegen Borussia Dortmund. Seine geniale Leistung im Borussia Park begann mit dem Paukenschlag zum 1:0. Nach dem Tor drehte Hofmann ab, rannte mit beiden Händen hinter den Ohren auf den BVB-Fanblock zu.

Jonas Hofmann jubelt provokant Richtung Fans von Borussia Dortmund. Foto: IMAGO/Uwe Kraft

Hofmann provoziert BVB-Fans

Mehrfach hatte der torgefährliche Mittelfeldmann zuletzt bereits so gejubelt. Vor der eigenen Kurve heißt sowas meist so viel wie: „Macht mal ein bisschen Lärm!“ Vor den gegnerischen Fans ist das aber eindeutig eine Provokation. Und das ausgerechnet vor den Anhängern seines Ex-Klubs.

Die sprangen teilweise heftig drauf an. In der Kurve flippten viele BVB-Fans aus, reagierten mit ebenfalls provokanten und teils grenzwertigen Gesten. Die Wut war einigen ins Gesicht gemalt. Absicht von Hofmann? Oder einfach nur sein „Signature Move“? Wenn, dann machte er ihn dieses Mal in die falsche Richtung.