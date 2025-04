Borussia Dortmund: Gittens trifft Transfer-Entscheidung – jetzt gibt es keine Zweifel mehr

Das nächste Top-Talent. Der nächste große Transfer-Coup. Mit diesen Erwartungen holte Borussia Dortmund Jamie Gittens 2020 in die U19 des Vereins. Doch nach einem kometenhaften Aufstieg durchlebt der 20-jährige Linksaußen in der bisherigen Saison einen starken Leistungsabfall.

Nach sieben Toren und vier Vorlagen in einer starken Hinrunde fiel Gittens in ein Formloch In immerhin zwölf Einsätzen steht dabei am Ende nur ein weiteres Tor für den Angreifer. Nun endet das Kapitel Borussia Dortmund womöglich endgültig.

Borussia Dortmund: Gittens stellt Transfer-Anfrage

Denn laut Sky-Informationen hat Gittens den Verein bereits offiziell über seinen Wechsel-Wunsch informiert. Intern werden beim BVB demnach bereits Vorbereitungen für den Abgang des 20-Jährigen getroffen. Und auch wenn Gittens ein dickes Transferplus einbringen wird, von der ursprünglichen Wunschsumme sei man in Dortmund bereits weit entfernt.

Diese lag laut Sky im Winter noch bei rund 100 Millionen. Nach der schwachen Rückrunde wirkt diese Summe aktuell doch eher utopisch. Dennoch seien die BVB-Verantwortlichen einem Verkauf nicht abgeneigt. Und dem Vernehmen nach gibt es bereits Interesse aus München und der Premier League.

Da Gittens ablösefrei von Manchester City in die BVB-Jugend geholt werden konnte, wird man also in jedem Fall einen beträchtlichen Gewinn verzeichnen können. Der Transfer des Engländers könnte somit essentiell für den Verein werden.

BVB zu Gittens-Wechsel gezwungen?

Denn sollte der BVB tatsächlich das internationale Geschäft verpassen, bricht dem Verein eine erhebliche Einnahmequelle weg. In dem Fall wäre man in Dortmund sogar auf einen Gittens-Wechsel angewiesen.

Allerdings sollte man trotz zuletzt schlechterer Performance nicht vergessen, dass mit Gittens ein echtes Top-Talent Borussia Dortmund verlassen will. Die offensive Kreativität des 20-Jährigen kann gerade in knappen Spielen und entscheidenden Momenten einen herben Verlust bedeuten.

BVB-Boss Lars Ricken hat sich mittlerweile zu Gittens‘ Zukunft geäußert. „Nein, das kann ich klipp und klar so sagen, das stimmt so nicht. Der Junge war schon bei uns im Jugendbereich, da ist ein extrem großes Vertrauensverhältnis gewachsen“, so Ricken vor dem Champions-League-Spiel in Barcelona (0:4) über die Gerüchte um den Youngster.