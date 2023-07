„Oh nein, nicht das schon wieder!“ So dürfte die Reaktion der meisten Fans von Borussia Dortmund sein, wenn sie die schlechte Nachricht über Giovanni Reyna hören. Der Youngster ist mit einer Muskelverletzung von seiner Nationalelf-Reise zurückgekehrt.

Das weckt bei Borussia Dortmund ganz böse Erinnerungen. Eben diese Meldung war vor zwei Jahren der Beginn einer Alptraum-Zeit, deren Auswirkungen bis heute zu spüren sind. Ein Drama, das sich auf keinen Fall wiederholen darf.

Borussia Dortmund: Wieder Sorgen um Reyna

Der Horror kam schleichend. Im Sommer 2021 kam Giovanni Reyna verletzt von der US-Nationalmannschaft zurück. Muskuläre Beschwerden, hieß es anfangs. Erst später stellte sich heraus: Es war weitaus gravierender. Es folgte ein monatelanger Ausfall, gefolgt von weiteren heftigen Rückschlägen. Erst ein Jahr später war „Gio“ wieder topfit. Doch es zeigte sich, dass die schwere Zeit auch im Kopf Narben hinterlassen hatte.

Nach einer durchwachsenen Saison beim BVB will der Youngster nun wieder voll angreifen. Ausgerechnet jetzt folgt die Nachricht, die in Dortmund sofort alle Alarmglocken schrillen lässt. Nach einem Triumph in der Nations League wollte er auch beim Gold Cup glänzen und mit Rückenwind zu seinem Verein zurückkehren. Stattdessen kehrte er mit einer Verletzung zurück.

Reyna kehrt verletzt nach Dortmund zurück

Eine im Nations-League-Finale gegen Kanada (2:0) zugezogene Muskelverletzung beeinflusst nun auch die Vorbereitung. Bereits seit Wochen quält sie den BVB-Star. Auch der Einstieg ins Training bei Borussia Dortmund wird sich durch die Probleme verzögern. Im Gegensatz zu den Fans gibt sich Edin Terzic (noch) nicht nervös. Den „Ruhr Nachrichten“ sagt der BVB-Trainer, dass Reyna auf einem guten Weg sei. „Spätestens bis zum Ende der Vorbereitung wollen wir alle angeschlagenen Spieler fit haben.“ Dazu gehört auch der 20-Jährige.

Entspannt gab sich Borussia Dortmund auch vor zwei Jahren. Damals folgte ein Schock. Bleibt zu hoffen, dass man mit den positiven Prognosen diesmal richtig liegt.