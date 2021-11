Borussia Dortmund: Sorgen um BVB-Star – SEINE Verletzung wird immer mehr zum Rätsel

Nicht wenige prophezeiten ihm diese Saison den großen Durchbruch bei Borussia Dortmund – doch statt zum Star ist Giovanni Reyna zum Sorgenkind geworden.

Die mysteriöse Muskelverletzung des BVB-Juwels zieht sich mehr und mehr in die Länge. Und so wachsen auch die Sorgen der Fans von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Giovanni Reyna fällt weiter aus – Fans in Sorge

Anfang September kehrte Reyna verletzt von einer Länderspielreise mit den USA zurück. Lediglich einige Wochen, so hieß es, solle das Supertalent ausfallen.

Bei Borussia Dortmund wird Giovanni Reyna schmerzlich vermisst. Foto: imago images/Eibner

Heute muss Rose einsehen: „Die Verletzung hat sich als schwieriger erwiesen, als wir das am Anfang gedacht haben.“

Nicht nur ein Muskel, auch Sehnen sind betroffen, zudem gab es immer wieder Probleme in der Reha, die Rückschritte erforderten (>> hier mehr erfahren).

Wann Reyna zurückkehren kann? Das ist so unklar wie die genaue Diagnose, die Borussia Dortmund weiter für sich behält. Die mysteriösen Muskelprobleme bereiten vielen Fans jedoch Sorgen, denn die Ausfallzeit verlängert sich mit jeder Wasserstandsmeldung.

Bei Borussia Dortmund droht Giovanni Reyna womöglich für den Rest des Jahres auszufallen. Foto: imago images/Sven Simon

Reyna fehlt dem BVB sehr

Nicht nur aufgrund der aktuellen Verletztenmisere vermissen sie ihren US-Boy schmerzlich. Die Außenbahnen erwiesen sich zuletzt immer wieder als Schwachstelle des BVB. Einen wie Reyna könnten die Schwarzgelben nur zu gut gebrauchen.

Doch nicht nur das: Ein so langer Ausfall ist zu einem so frühen Karriere-Zeitpunkt besonders unschön. Mit gerade einmal 18 Jahren ist „Gio“ noch mitten in seiner Entwicklungsphase, in der Spielpraxis auf hohem Niveau unersetzbar und Gold wert ist.