Borussia Dortmund: Fix! Reyna verlängert beim BVB – die Laufzeit ist beeindruckend

Endlich meldet Borussia Dortmund Vollzug!

Giovanni Reyna hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert. Das teilte der Klub am Freitag mit

Borussia Dortmund: Gio Reyna verlängert langfristig

„Gio hat in den vergangenen Monaten eine fast unglaubliche Entwicklung genommen. Er wird definitiv ein wichtiger Bestandteil der sportlichen Zukunft von Borussia Dortmund sein. Ich freue mich persönlich sehr, dass er sich aus voller Überzeugung dazu entschieden hat, so langfristig beim BVB zu verlängern“, wird Sportdirektor Michael Zorc auf der Homepage zitiert.

Giovanni Reyna verlängert bei Borussia Dortmund. Foto: imago images/Laci Perenyi

„So langfristig“? Ja! Giovanni Reyna hat bei Borussia Dortmund gleich um fünf Jahre bis 2025 verlängert. Das ist eine beachtlich lange Zeit.

Bis dato konnte Reyna keinen Vertrag unterschreiben, der länger als drei Jahre gültig war. Erst ab 18 dürfen Bundesliga-Klubs ihre Nachwuchskicker mit langfristigen Verträgen ausstatten. Reynas Vertrag wäre 2021 ausgelaufen, es gab aber schon eine Vereinbarung über einen Folgevertrag bis 2023. Das spielt jetzt keine Rolle mehr, denn Reyna hat sich für eine langfristige Zukunft in Schwarz-Gelb entschieden.

Reyna will sich beim BVB weiterentwickeln

„Der BVB ist ein großer Klub, der um Titel mitspielen kann und in allen wichtigen Wettbewerben vertreten ist. Vor allem junge Spieler haben die Chance, sich hier weiterzuentwickeln“, so Reyna. Er habe in Dortmund schon viel gelernt und wolle auch in der Zukunft noch viel lernen.

2019 wechselte Reyna vom New York City FC zu Borussia Dortmund. Nur ein halbes Jahr später gehörte der US-Boy bereits zum Kader der Profis. In dieser Saison hat er sich dort bereits etabliert.

Reyna kommt auf sieben Einsätze in der Bundesliga, erzielte dabei ein Tor und bereitete vier Treffer vor. Auch in der Champions League und im DFB-Pokal setzte Trainer Lucien Favre den Youngster in jedem Spiel ein. (fs)