Borussia Dortmund: Jetzt steht es fest! Entscheidung um Gio Reyna gefallen

Während der Rückrunde der vergangenen Saison gehörte Giovanni Reyna nicht mehr zum Kader von Borussia Dortmund. Der US-amerikanische Nationalspieler wurde an den Premier-League-Klub Nottingham Forest verliehen, mit dem er knapp den Klassenerhalt schaffen konnte.

In diesem Sommer kehrt Reyna zu Borussia Dortmund zurück. Ob er bleibt oder verkauft wird, ist aktuell noch nicht klar. Um den Offensivspieler ist jetzt allerdings eine andere Entscheidung gefallen.

Borussia Dortmund: Entscheidung um Reyna gefallen

Bei Borussia Dortmund galt Reyna lange als hoffnungsvolles Talent. Der Durchbruch gelang allerdings nie so richtig. Daher hatten ihn die Bosse in der vergangenen Saison abgegeben. Für sechs Monate konnte sich der 21-Jährige bei Nottingham beweisen. Doch die Leihe war ebenfalls sehr enttäuschend.

Auch interessant: Nach Abgang von Borussia Dortmund: Steht für einen Star die spektakuläre Rückkehr bevor?

Statt mehr Spielpraxis und Selbstvertrauen zu sammeln, hinterließ er auf der Insel gar keine nachhaltigen Spuren. In neun Einsätzen stand er lediglich 230 Minuten auf dem Platz. Eine einzige Torbeteiligung konnte er verbuchen. Nun ist er zurück beim BVB.

Während es auf Vereinsebene nicht so läuft, darf sich Reyna jetzt über eine Nominierung bei der US-amerikanischen Nationalmannschaft freuen. Denn Gregg Berhalter hat entschieden, dass der Youngster bei der Copa América, die in den USA stattfindet, dabei ist.

Reyna bei der Copa América dabei

Für Reyna, der bei Borussia Dortmund noch bis 2026 unter Vertrag steht, ist das eine gute Nachricht – nach all den bitteren Rückschlägen der vergangenen Monate. Und auch die nötigen Einsatzzeiten bekommt er im US-Team. In den vergangenen beiden Testspielen gegen Kolumbien (1:5) und Brasilien (1:1) stand Reyna stets in der Startelf. Nun steht für Reyna und die USA ein spannendes Turnier an. In der Gruppe C geht es gegen Bolivien (24. Juni), Panama (28. Juni) und Uruguay (2. Juli).

Es ist bereits das zweite Mal, dass die Copa América in den USA stattfindet. Normalerweise nehmen beim Turnier nur südamerikanische Länder teil, doch dieses Mal wird es von der CONCACAF und dem südamerikanischen Verband CONMEBOL organisiert.

Mehr Nachrichten für dich:

Geplant war auch, dass die Copa América im kommenden Jahr in Ecuador stattfindet – als Südamerikameisterschaft. Doch der vorgesehene Ausrichter stieg aus. Hintergrund ist auch, dass die USA, Kanada und Mexiko, die als Gastgeber für die WM 2026 bereits qualifiziert sind, im Vorfeld der Weltmeisterschaft weitere hochkarätige Pflichtspiele bestreiten können.