Borussia Dortmund: Transfer-Gespräche laufen – Einigung steht kurz bevor

Bei Giovanni Reyna deutet sich ein Abgang in diesem Winter an. Der BVB-Star soll laut übereinstimmenden Medienberichten auf der Suche nach einem neuen Verein sein. In Dortmund spielt er aktuell keine Rolle.

Jetzt hat der erste Verein offenbar Gespräche mit Borussia Dortmund über eine Leihe mit Kaufoption aufgenommen. Nottingham Forest aus der englischen Premier League würde Giovanni Reyna gerne verpflichten.

Borussia Dortmund: Reyna-Abgang bahnt sich an

Nach vier Jahren im Trikot von Borussia Dortmund könnte Reyna den Verein noch in diesem Winter verlassen. Der 21-Jährige sehnt sich nach mehr Spielzeit und die bekommt er aktuell beim BVB nicht. Gegen Darmstadt und Köln kam er insgesamt nur auf 18 Minuten Einsatzzeit.

Ein Wechsel könnte jetzt Abhilfe schaffen. Laut einem Bericht von „The Athletic“ hat nun auch der erste Klub ernsthaftes Interesse angemeldet. Nottingham Forest soll demnach Gespräche mit Borussia Dortmund über eine Verpflichtung von Reyna aufgenommen haben. Dem Bericht zufolge geht es dabei um eine Leihe mit Kaufoption.

Die Gespräche mit Nottingham sollen bereits fortgeschritten sein, eine Einigung stehe kurz bevor, heißt es. Der Premier-League-Klub sucht nach einem flexibel einsetzbaren Angreifer und den hätte man mit Reyna auch gefunden.

Hilft der Wechsel Reyna aus dem Karriereloch?

Reyna erlebte bei Borussia Dortmund einen rasanten Aufstieg, wurde kurz nach seinem Wechsel von New York City FC beim BVB gleich zu den Profis befördert. Dort galt er lange als eines der vielversprechendsten Talente, doch Verletzungen warfen den 21-Jährigen in den vergangenen zwei Jahren immer wieder zurück.

Vor kurzem wechselte Reyna nun seine Berateragentur, wird nun von Star-Berater Jorge Mendes betreut. Er soll den Wechsel von Reyna eintüten und dem 21-Jährigen helfen, seine Karriere wieder anzukurbeln.