Borussia Dortmund: Große Ehre für Gio Reyna – ihm steht jetzt DAS bevor

2020 ist das Jahr von Giovanni Reyna. Das Supertalent von Borussia Dortmund stieg Anfang des Jahres in den Profi-Kader auf.

Es folgen Profi-Debüt, jede Menge Tore und seit dieser Saison auch der Stammplatz. Nun kann Reyna über eine weitere Ehre freuen. Der Spieler von Borussia Dortmund steht kurz vor seinem nächsten Debüt.

Borussia Dortmund: Reyna in A-Kader berufen

Die nächsten Wochen könnten für Reyna ähnlich aufregend werden wie die zurückliegenden Monate. Am Mittwoch tritt er mit Borussia Dortmund in der Champions League gegen Brügge an. Am Samstag folgt das Spitzenspiel gegen den FC Bayern München.

Berhalter beruft Reyna erstmals. Foto: imago images/Icon SMI

Anschließend ist wieder einmal Länderspielpause. Und die könnte für den 17-Jährigen ganz besonders werde. Reyna wurde US-Nationaltrainer Gregg Berhalter zum ersten Mal für die Nationalmannschaft nominiert.

Zuvor hatte er lediglich Spiele für die U15, U16 und U17 absolviert. Die amerikanische Auswahl trifft am 12. November zunächst auf Wales, ehe es anschließend zum Duell mit der Mannschaft aus Panama kommt.

Trotz seines jungen Alters ist zu erwarten, dass Reyna sein Debüt feiern wird. Chancen, der jüngste Spieler des Landes zu werden, hat er allerdings nicht. Einen Tag nach dem Duell gegen Wales wird der BVB-Profi bereits 18 – das würde nicht mal für einen Platz in der jüngsten Top-10 reichen.

Wie sieht Reynas Zukunft in Dortmund aus?

Nach seinem kometenhaften Aufstieg in diesem Jahr wird man bei Borussia Dortmund alles daran setzen, dass Reyna langfristig beim BVB unterschreibt. Aktuell gilt sein Vertrag wegen der Altersbestimmungen der FIFA nur bis zum kommenden Sommer.

Mit seinem 18. Geburtstag soll sich dieser aber um zwei weitere Jahre verlängern. Verschiedenen Berichten zu folge arbeiten die Verantwortlichen aber bereits daran, Laufzeit und Gehalt vorzeitig noch weiter zu erhöhen. (mh)