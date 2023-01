Borussia Dortmund: Nächster Reyna-Hammer! In den USA bricht die Hölle los – „Gehört in den Knast“

Endlich wieder positive Schlagzeilen. Nach WM-Frust und Nationalelf-Skandal hat Giovanni Reyna bei Borussia Dortmund eine Hammer-Start ins neue Jahr gefeiert.

Zwei Siegtreffer in drei Tagen. Bei Borussia Dortmund sind alle verzückt. In den USA sorgen die Neuigkeiten über den Youngster allerdings überhaupt nicht für Freude.

Borussia Dortmund: Reyna-Show sorgt für Wut auf US-Coach

2022 war für Reyna ein Jahr zum Vergessen. Nach schier unglaublichem Verletzungspech hoffte der US-Boy, bei der WM auftrumphen und zu alter Top-Form finden zu können. Stattdessen wurde das Turnier zum absoluten Tiefpunkt. In Katar setzte Trainer Gregg Berhalter ihn fast durchweg auf die Bank. Dabei gilt Reyna auch in den USA als riesiges Juwel. Der BVB-Star reagierte gereizt auf seine Degradierung, ein Zoff mit dem Coach war die Folge.

In den schalteten sich auch die gekränkten Eltern des Profis ein, packten ein altes Fehlverhalten von häuslicher Gewalt von Berhalter gegen dessen heutiger Frau aus und lösten damit einen Skandal aus. Mega-Zoff hin oder her: Dass für die Amerikaner schon in der Gruppenphase Schluss war, kreideten viele dem Nationaltrainer wegen seiner völlig unverständlichen Reyna-Missachtung an.

„Jedes Tor ist ein Stinkefinger ins Gesicht von Berhalter“

Die Reyna-Show gegen Augsburg und Mainz war nun Wasser auf die Mühlen dieser Kritiker. Und als das US-Nationalteam den Erfolg des BVB-Talents auch noch auf Twitter teilte, brachen alle Dämme. Unter dem Tweet ließen sie ihren geballten Frust über Berhalter und das WM-Aus heraus.

Giovanni Reyna sendet mit seinem Jubel Botschaften. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Gio ist on fire! Jedes Tor ist ein Stinkefinger ins Gesicht von Berhalter.

Aber für das US-Team soll er zu schlecht sein? Was für ein Witz.

Er hätte uns ins Finale geführt.

Leck mich, Gregg! Du hast keine Ahnung von Fußball!

Danach sollte Berhalter am besten schon morgen gefeuert werden.

Gregg gehört in den Knast.

Und auch Reyna selbst sendete wohl wieder eine Botschaft an den US-Trainer. Der Zugehaltene-Ohren-Jubel wird von vielen als „netter Gruß“ an Berhalter interpretiert.