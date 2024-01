Borussia Dortmund: Geht jetzt alles ganz schnell? Transfer steht wohl bevor

Für ein Talent geht es bei Borussia Dortmund offenbar nicht weiter: Giovanni Reyna soll vor einem Abgang stehen – und das noch in diesem Winter. Er könnte den BVB noch in dieser Transferphase (bis 31. Januar) verlassen.

Bereits länger gibt es Wechselgerüchte um Giovanni Reyna, jetzt soll die Angelegenheit noch einmal Fahrt aufnehmen. Schon in wenigen Tagen könnte das einstige Supertalent nicht mehr im BVB-Trikot auflaufen.

Borussia Dortmund: Reyna vor Abschied?

Zwei Minuten Einsatzzeit gegen Darmstadt, 16 Minuten gegen Köln – Reyna spielt bislang auch in der Rückrunde kaum eine Rolle bei Borussia Dortmund. Dabei hatte Trainer Edin Terzic ihm nach der Vorbereitung noch attestiert, so „fit wie nie“ zu sein. Für einen Platz in der Startelf reicht es aber nicht – auch, weil Sancho im Winter zum BVB zurückkehrte.

+++ Borussia Dortmund: Flirt bald in der Bundesliga? Schlechte News für den BVB +++

Nach Informationen der „Bild“ wird ein Abgang von Reyna immer wahrscheinlicher. Demnach sei der 21-Jährige bereits auf die BVB-Bosse zugekommen, um sie über seine Absichten zu informieren. Sein Vater Claudio Reyna und Star-Berater Jorge Mendes sollen bereits mit Hochdruck nach einem Verein für den Offensivmann suchen.

Bei Borussia Dortmund soll man indes auf ein offizielles Angebot für Reyna warten. Es werde mit einer Summe im zweistelligen Millionenbereich gerechnet. Der BVB tendiere aktuell zu einem Verkauf. Genannt wurden zuletzt mehrere Klubs aus Spanien (Real Sociedad, Atletico Madrid und Sevilla). Aber auch Benfica Lissabon (Portugal) und Aston Villa (England) sollen Interesse haben.

Das könnte dich auch interessieren:

Reyna wechselte 2019 im Alter von 16 Jahren aus der Akademie von New York City FC zu Borussia Dortmund. Nach nur einem halben Jahr in der U19 wurde er zu den Profis befördert und feierte dort wenig später sein Profi-Debüt. Lange Zeit galt Reyna als eines der heißesten BVB-Talente, doch mehrere schwere Verletzungen brachten seine Karriere zuletzt stark ins Stocken. Jetzt könnte er einen Neuanfang wagen …