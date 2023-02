Borussia Dortmund: Mega-Talent nur noch Bankdrücker – ist ER das prominenteste Opfer des BVB-Höhenflugs?

Drei Mal in Folge schmorrte Giovanni Reyna zuletzt auf der Bank. In diesem Jahr kommt er nur auf einen einzigen Startelfeinsatz. Während die Kollegen Julian Brandt, Karim Adeyemi und Co. bei Borussia Dortmund die Gesichter des Höhenflugs sind, hängt Reyna hinterher.

Die Karriere des Ausnahmetalents ist nicht zuletzt wegen seiner zahlreichen Verletzungen ins Stocken geraten. Aktuell ist der 20-Jährige bei Borussia Dortmund nicht mehr die erste Wahl. Die Konkurrenz hat klar die Nase vorn.

Borussia Dortmund: Reyna nur noch Bankdrücker?

In einer für seine Verhältnisse verletzungsarmen Hinrunde kam Giovanni Reyna 19 Mal zum Einsatz, sieben Mal stand er dabei in der Startelf. In das neue Jahr startete er noch furios, traf bei drei Jokereinsätzen drei Mal und sicherte dem BVB unter anderem gegen Mainz den wichtigen Sieg. Gegen Bremen durfte dann schließlich von Beginn an ran, doch seit dem ist Reyna zum Bankdrücker geworden.

Sowohl in der Champions League gegen Chelsea als auch in der Bundesliga gegen Hertha und Hoffenheim saß er 90 Minuten lang auf der Bank. Die Konkurrenz hat aktuell klar die Nase vorn. Julian Brandt ist in der Form seines Lebens und aus der BVB-Offensive zurzeit nicht mehr wegzudenken. Karim Adeyemi blüht seit dem Jahreswechsel richtig auf – auch wenn er nun erst einmal ausfällt.

Donyell Malen konnte zuletzt mit einem Treffer ebenfalls Punkte sammeln und ist nach der Verletzung von Youssoufa Moukoko auch ein Kandidat für die Sturmspitze. Und dann wären da noch Mega-Talent Jamie Bynoe-Gittens und Kapitän Marco Reus. Die BVB-Offensive ist personell stark besetzt und blendend in Form. Da hängt Gio Reyna aktuell einfach hinterher.

Reynas Chance wird kommen

Erledigt hat sich die Saison damit für Reyna aber noch lange nicht. Terzic betont immer wieder, dass er alle Spieler brauche – und angesichts des engen Spielplans wird sicherlich auch Reyna wieder seine Einsätze bekommen. Für den 20-Jährigen ist es wohl am wichtigsten, dass er nach dem Horrorjahr 2022 erst einmal verletzungsfrei bleibt. Seine Qualitäten sind unbestritten.