Irre Schmerzgrenze! Top-Juwel zu teuer für den BVB?

Die Offensive von Borussia Dortmund steckt in der Krise. Fünf Pflichtspiele in Serie brachte der BVB nach 90 Minuten jeweils nur ein einziges Tor zustande. Derzeit läuft es offensiv überhaupt nicht.

Selbst BVB-Torjäger Serhou Guirassy, den Trainer Niko Kovac einst als „Lebensversicherung“ bezeichnete, hat derzeit Ladehemmung. Und Neuzugang Fabio Silva bleibt weiterhin ohne Bundesliga-Treffer. Laut einem Bericht der „Bild“ denken die Verantwortlichen des BVB nun über Verstärkung im Angriff nach.

BVB denkt über Winter-Neuzugang nach

Besonders ein Name sorgt für Aufsehen: Giovane, das brasilianische Sturmjuwel von Hellas Verona. Schon Anfang der Woche berichtete „ESPN“ über ein Dortmunder Interesse am 21-Jährigen. Auch die AC Mailand und der SSC Neapel sollen den Linksfuß auf dem Zettel haben.

++ Klare Absage – von dieser Diskussion will BVB-Boss Ricken nichts hören ++

Giovane wechselte im Sommer ablösefrei von Corinthians nach Verona und kommt dort auf vier Scorerpunkte in elf Serie-A-Spielen. Sein Vertrag läuft bis 2029 – doch günstig wird der talentierte Angreifer nicht. Hellas fordert laut Medienberichten stolze 30 Millionen Euro, mehr als das Siebenfache seines Marktwerts.

BVB-Scouts beobachten Giovane genau

Ein Transfer in dieser Größenordnung wäre für den BVB eher unwahrscheinlich. Trotzdem sollen Dortmunder Scouts Giovane bereits mehrfach beobachtet haben – zuletzt beim Heimspiel gegen Inter Mailand, wo er seinen ersten Treffer in der Serie A erzielte. Der BVB scheint den Südamerikaner also genau im Blick zu haben.

Weitere News:

Dass der BVB Sommer eine Summe jenseits der 20 Millionen für Giovane ausgeben würde, ist kaum denkbar, im Winter nahezu ausgeschlossen. Und doch ist sein Name durchaus spannend. Schließlich werden die Zweifel an den aktuellen Offensiv-Taktiken immer größer.