Borussia Dortmund: Horror-Jahr für BVB-Star! Wann nimmt das alles endlich ein Ende?

Fehlende Form, Verletzungspech, Stress bei der Nationalmannschaft – für Giovanni Reyna war 2022 ein absolutes Jahr zum Vergessen. Eines der größten Talente von Borussia Dortmund hängt in einem Tief fest.

Er selbst und viele Fans von Borussia Dortmund werden sich fragen: Wann nimmt das alles endlich ein Ende?

Borussia Dortmund: 2022 will Reyna ganz schnell vergessen

Alles fing schon im September 2021 bei einer Länderspielreise mit den USA an. Damals kehrte Reyna mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel zurück. Diese war so hartnäckig, dass er bis Februar 2022 ausfiel. Gegen Leverkusen feierte er nach langer Zeit am 6. Februar 202 schließlich sein Comeback.

Im nächsten Spiel gegen Union Berlin musste er dann gleich wieder passen und gegen Gladbach zwei Wochen später kam es noch schlimmer: Reyna wurde nach nur 30 Minuten unter Tränen wieder ausgewechselt, fehlte am Ende aber nur ein einziges Spiel.

Nach vier Einsätzen in Folge schließlich der nächste Schock: Gegen Stuttgart erwischte es ihn nach nur sechs Minuten. Damit war die Saison 2021/2022 für Reyna schon am 29. Spieltag gelaufen. Und auch in dieser Saison kommt er noch nicht so richtig in Fahrt.

Schon mehrfach musste er in der laufenden Saison pausieren, fehlte wegen einer Zerrung und kommt nur zu Kurzeinsätzen. Der 20-Jährige läuft seiner Form nach der langen Verletzungspause noch immer hinterher.

Reyna-Zoff bei der Nationalmannschaft

Und als wäre das Jahr 2022 für Reyna nicht schon schlimm genug gewesen, wurde die WM mit den USA für ihn persönlich zum absoluten Desaster. US-Nationaltrainer Gregg Berhalter setzte den BVB-Star nur auf die Bank, ließ ihn kaum spielen – und das hatte seinen Grund. Zwischen Berhalter und Reyna war es zum Streit gekommen, der später sogar öffentlich ausgetragen wurde. Reyna stand aufgrund mangelnder Motivation sogar kurz vor dem Rauswurf.

Reyna packte schließlich selbst aus und erklärte: „Kurz vor der Weltmeisterschaft teilte mir Trainer Berhalter mit, dass meine Rolle bei diesem Turnier sehr begrenzt sein würde. Ich war am Boden zerstört.“ Reyna gab dann sogar zu, dass das Gespräch mit Berhalter über seine Einsatzchancen sein Training und sein Verhalten beeinflusste. Er habe sich dafür aber bei den Mannschaftskameraden und dem Trainer entschuldigt. Man habe ihm verziehen.

Für Reyna war 2022 ein echtes Horror-Jahr. Eigentlich zählt er zu den vielversprechendsten Talent beim BVB. Man kann dem 20-Jährigen nur wünschen, dass er 2023 zu seiner Form zurückfindet und von Rückschlägen verschont bleibt.