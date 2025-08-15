Klare Ansage an BVB-Profi – „Er muss Dortmund verlassen“

Der ehemalige US-Nationalspieler Freddy Adu sieht Parallelen zwischen seiner Karriere und den aktuellen Schwierigkeiten von Gio Reyna bei Borussia Dortmund (BVB). Reyna kämpft beim BVB mit mangelnder Spielzeit, obwohl er in der US-Nationalmannschaft regelmäßig starke Leistungen zeigt. Adu bemerkte, dass auch er oft für die Nationalmannschaft besser spielte als auf Klubebene.

„Ich lache gerade, weil das genau meine Geschichte ist“, sagte Adu gegenüber „The Sporting News„. Adu erinnerte sich an seine eigenen Herausforderungen in Europa, wo er zwar zwischen verschiedenen Klubs wechselte, aber selten regelmäßig spielte. „Das ist buchstäblich meine Geschichte“, fügte Adu mit Blick auf BVB-Star Reyna hinzu und betonte, wie schwierig es ist, bei wenig Chancen im Verein dennoch auf internationaler Ebene zu glänzen.

Adu ist der Meinung, dass Reyna den BVB diesen Sommer verlassen sollte, um bei einem kleineren europäischen Klub regelmäßige Einsätze zu bekommen. „Gio muss Dortmund verlassen, da gibt es kein Wenn und Aber“, erklärte Adu. Er schlug Spanien als mögliches Ziel vor, da der Spielstil dort ideal zu Reinas Qualitäten passe. Laut Adu seien regelmäßige Minuten unerlässlich für die Entwicklung eines Spielers.

++ Freches Spiel mit Borussia Dortmund! Klub treibt BVB-Bosse in den Wahnsinn ++

Adu erklärte, wie sich eingeschränkte Spielzeit negativ auf das Selbstbewusstsein und die Form eines Spielers auswirken kann: „Du kommst nicht in Form, wenn du 20 Minuten pro Spiel oder 10 Minuten spielst.“ Er betonte, dass unregelmäßige Einsätze das Selbstvertrauen und die Entwicklung stören, was aktuell ein Problem für Reyna beim BVB darstellt.

Reyna ist jetzt gefordert

Adu riet Reyna, konzentriert zu bleiben und hart zu arbeiten, selbst wenn die Chancen auf Einsatzzeit begrenzt sind. „Der Rat wäre wirklich: Halt den Kopf unten und arbeite weiter, Mann“, betonte Adu. Er erklärte, dass Reyna bereit sein muss, bei jeder Gelegenheit zu glänzen, die sich bietet. Nur durch herausragende Leistungen kann Reyna den nächsten Schritt machen.

Weitere News:

Wenig Einsatzzeit bleibt eine große Herausforderung, doch Adu glaubt, dass Reyna das bewältigen kann, wenn er seine nächste Chance entschlossen nutzt. „Wenn du diese Gelegenheit bekommst und du bist nur okay auf dem Platz … dann musst du abliefern“, schloss Adu. Für Reyna könnte ein Abgang vom BVB der entscheidende Schritt sein, um sein volles Potenzial auszuschöpfen und regelmäßige Spielpraxis zu erhalten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.