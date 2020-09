Borussia Dortmund – über IHN verrät Favre: „Das ist schon sehr viel für einen jungen Spieler“

am 18.09.2020 um 12:56

Bei Borussia Dortmund heißt es auch in dieser Saison mal wieder „Jugend forscht“.

Mit Erling Haaland und Jadon Sancho sind die beiden großen Stars im BVB-Angriff gerade mal 20 Jahre alt. In Gio Reyna und Jude Bellingham hat Borussia Dortmund zudem zwei Leistungsträger, die mit ihren 17 Jahren nicht mal volljährig sind.

Borussia Dortmund und seine Youngster

Und dann wäre da noch Youssoufa Moukoko, der auf den 20. November hinfiebert. An jenem Tag wird der Stürmer 16 und darf endlich bei den Profis des BVB eingesetzt werden. Wenn Lucien Favre auf Reyna angesprochen wird, gerät der Trainer von Borussia Dortmund ins Schwärmen. „Bei Gio merkt man sofort, dass er Fußball spürt“, sagt der BVB-Coach: „Seine Bewegungen sind sehr gut, und er ist sehr torgefährlich.“

Auch bei der Arbeit gegen den Ball ist Reyna stark, stellt Favre klar: „Er kann das Spiel gut lesen. Dadurch kann er auch sehr gut verteidigen. Er spielt sehr intelligent. Das ist schon sehr viel für einen Jungen im Alter von 17 Jahren.“ Gleichzeitig unterstreicht Favre: „Natürlich hat Gio in bestimmten Bereichen noch Potenzial, um sich zu verbessern.“

„Jude Bellingham ist hervorragend“

Gleiches gelte für Jude Bellingham, der in diesem Sommer für 26 Millionen Euro von Birmingham City zu Borussia Dortmund wechselte. „Jude Bellingham ist hervorragend“, sagt Favre: „Er hat schon viele gute Sachen gezeigt. Er ist sehr präsent – auch defensiv. Aber auch hier gilt aber: Nicht vergessen, er ist erst 17.“ Am Samstag hat Jude Bellingham die Möglichkeit, sein Bundesliga-Debüt zu feiern. Zum Auftakt der Saison empfängt Borussia Dortmund die Borussia aus Mönchengladbach.

Am vergangenen Montag hatte der Engländer bereits sein erstes Pflichtspiel für den BVB absolviert. Beim 5:0 in Duisburg in der 1. Runde des DFB-Pokal zeigte Bellingham sofort eine bärenstarke Leistung. Auch Neuzugang Thomas Meunier spielte gleich munter bei seinem neuen Team mit (hier alle Infos zu den Leistungen der BVB-Neulinge). (dhe)