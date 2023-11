Borussia Dortmund: Gerücht überrascht alle – für Moukoko wäre es ein Schlag ins Gesicht

Die Erfolgswelle von Borussia Dortmund hält weiter an. Auch nach acht Spielen ist die Mannschaft von Edin Terzic ungeschlagen. Durch das knappe 1:0 gegen Werder Bremen hält man Kontakt zur Spitzengruppe.

Die Tatsache, dass man vorne weiterhin nur selten die Sterne vom Himmel spielt, sorgt vereinzelt aber für Stirnrunzeln. Und dennoch überrascht jetzt ein neues Gerücht um Borussia Dortmund. Besonders Youssoufa Moukoko wäre darüber gar nicht erfreut.

Borussia Dortmund: Stürmer straucheln weiter

Es brauchte an diesem Freitagabend eine geniale Aktion von Emre Can und Julian Brandt. Dortmunds Kapitän setzte den Mittelfeldspieler mit einem Steilpass perfekt in Szene. Brandt vollendete den Angriff mit einem feinen Lupfer zum Tor des Tages. Drei Punkte gegen Bremen – Check (hier mehr zum Spiel).

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich der BVB trotz drückender Überlegenheit lange schwer tat, Gefährliches zu kreieren. Besonders weil beim Sturmtrio um Niclas Füllkrug, Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko weiterhin Sand im Getriebe ist. Lediglich Füllkrug konnte bisher in der Bundesliga treffen.

Gerücht sorgt für Aufsehen

Und schon spielt die Gerüchteküche bei Borussia Dortmund wieder verrückt. Denn mit Viktor Gyökeres taucht plötzlich ein neuer Stürmer-Name auf. Laut eines Berichts der portugiesischen Zeitung „Record“ soll der BVB am Spieler von Sporting Lissabon interessiert sein und ihn beobachten.

Die Torquote des Schweden ist tatsächlich stark. Wettbewerbsübergreifend steht er bei acht Treffern in neun Spielen. Und dennoch überrascht ein solches Gerücht, haben die Dortmunder doch ein Sturm-Trio, auf das man weiterhin vertraut.

Borussia Dortmund: Moukoko in Gefahr?

Am ehesten dürfte sich wohl Moukoko wundern, sollte das Gerücht der Wahrheit entsprechen. Das einstige Super-Talent ist aktuell komplett außen vor, durfte nicht einmal von Beginn an starten.

Schaut sich Borussia Dortmund nun nach einem neuen Stürmer um, könnte das sein Ende im Ruhrgebiet einläuten. Wechselgerüchte um den 18-Jährigen gab es zuletzt schließlich häufiger.