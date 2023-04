Borussia Dortmund: Irres Gerücht aus Spanien – arbeitet der BVB an einem absoluten Mega-Deal?

Das wäre ein absoluter Hammer. Auf der Suche nach neuen Spielern scheint Borussia Dortmund auch nach Spanien zu blicken. Dort soll ein Spieler das Interesse der Verantwortlichen geweckt haben.

Allerdings handelt es sich bei diesem nicht um eines der vielen Talente, um die sich Borussia Dortmund sonst gerne bemüht, sondern um einen gestandenen Star. Doch gleich aus mehreren Gründen dürfte dieses Gerücht auch eben nur ein Gerücht bleiben.

Borussia Dortmund heiß auf Barca-Star?

Konkret ist die Rede von Ronald Araujo. Der 24-Jährige spielt beim FC Barcelona und ist dort, wenn fit, in der Innenverteidigung gesetzt. Dennoch gab es in letzter Zeit einige Gerüchte um ihn. Der Grund: Barcelonas finanzielle Probleme (Hier mehr erfahren).

Im vergangenen Jahr verlängerte der Spieler seinen ursprünglich 2023 auslaufenden Vertrag. Allerdings wurde die Verlängerung von der spanischen Liga mittlerweile als ungültig erklärt. Barca fehlen derzeit die finanziellen Mittel, um den Spieler künftig für den Spielbetrieb zu registrieren.

Ein ähnliches Vorgehen gab es bereits bei Mega-Juwel Gavi. Nach aktuellem Stand wäre Araujo also im Sommer zu haben. Und das hat laut dem Portal „90min“ eine Reihe an Interessenten nach sich gezogen – so auch Borussia Dortmund.

Darum ist das Gerücht unwahrscheinlich

Ein gestandener Star mit internationaler Erfahrung? Es gäbe sicherlich schlechtere Verpflichtungen für den BVB um die eigene Mannschaft zu verstärken. Doch gleich mehrere Faktoren lassen einen Deal von Beginn an in weite Ferne rücken.

Da wäre zum einen die große Konkurrenz. Hat Araujo im Sommer wirklich keinen gültigen Vertrag, dürften sämtliche großen Klubs wie Manchester City, Liverpool oder United ihren Hut in den Ring werfen. Die Chancen von Borussia Dortmund würden sich dadurch rapide verschlechtern.

Ein weiterer Faktor: Barcelona ist zuversichtlich, die Situation klären zu können. Laut „90min“ betonen die Bosse, dass der Vertrag Araujos „langfristig kein Problem“ sei. Wahrscheinlich ist, dass der Klub andere Spieler abgibt. Der Uruguayer soll dagegen unbedingt gehalten werden. Bei einem gültigen Vertrag käme ein Wechsel dann ohnehin nicht in Frage.

Borussia Dortmund: Vier teure Verteidiger?

Punkt drei bezieht sich auf den aktuellen Kader der Dortmunder. Dort kommt Nico Schlotterbeck und Niklas Süle die Rolle als Stamminnenverteidigung entgegen. Dahinter wartet Alt-Star Mats Hummels, mit dem der BVB derzeit an einer Vertragsverlängerung arbeitet.

Für 2023/2024 hätte Borussia Dortmund somit also bereits drei gut verdienende Verteidiger. Ob man sich da überhaupt noch einen weiteren Kostenfaktor ins Haus holen wollen würde, darf ebenso bezweifelt werden.