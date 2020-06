Borussia Dortmund plant Fan-Rückkehr – so könnte die Ticket-Vergabe laufen

Dortmund. Wann und unter welchen Umständen dürfen Zuschauer wieder in die Bundesligastadien? Die Frage stellen sich die Fans von Borussia Dortmund jetzt, wo sich die Bundesliga auf der Zielgeraden befindet und die Meisterschaft geklärt ist.

Wann Fans im Stadion wieder erlaubt werden, steht bisher nicht fest. Über das wie wird dagegen schon bei vielen Vereinen gesprochen – Borussia Dortmund hat da ganz eigene Pläne.

Borussia Dortmund: Tickets nur an Dauerkarteninhaber?

In der Frage, wann die Fans ihre Vereine wieder im Stadion anfeuern können scheint es bisher nur in einem Punkt Einigkeit zugeben. Besuchte Spiele wird es nur geben, wenn die Fans schrittweise zurückkehren. Heißt im Klartext: Wenn Zuschauer wieder zugelassen werden, wird ein großer Teil der Plätze dennoch frei bleiben.

Der „Kicker“ berichtet davon, dass bei einem solchen Szenario maximal 20 Prozent der Plätze in den Stadien ausgelastet werden könne. Sonst könne der Mindestabstand nicht eingehalten werden. Darüber hinaus sollen Stehplätze erst mal dicht bleiben.

Der aktuelle Anblick der Südtribüne stimmt die Fans traurig. Foto: imago images / Poolfoto

Was die Fans zur nächsten Frage führt: Wer dürfte sich Hoffnung auf einen Stadionbesuch machen? Fakt ist: Borussia Dortmund hat alleine in dieser Saison 55.000 Dauerkarten verkauft. Wenn die Quote von 20 Prozent eingehalten werden soll, dürften allerdings maximal um die 16.000 Zuschauer ins Westfalenstadion.

Daher legt das Magazin nahe, dass es eine Option wäre, die Kontingente für die kommende Spielzeit unter den Dauerkarteninhabern zu verlosen. Dauerkartenbesitzer, welche nicht zu den Spielen dürften, würden eine anteilige Rückerstattung des Kaufpreises bekommen.

Alle anderen Fans würden demnach leer ausgehen.

Dortmund testete neue Technik

Um mehr Zuschauern den Eintritt zu ermöglichen, plant Borussia Dortmund darüber hinaus ein neues Technik-Konzept. So soll der Infektionsschutz gewährleistet werden. Das Konzept sieht vor, dass bei Leuten die das Stadion betreten kontaktlos die Körpertemperatur gemessen werden soll.

Außerdem soll durch eine technische Zählung verhindert werden, dass sich mehr Personen im Stadion befinden, als von den Behörden zugelassen. Ebenfalls soll es auf den Tribünen Abstands- und Auslastungsmessungen geben. Das berichtet die „Sport Bild“.

Demnach will der BVB die Technik im letzten Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim das erste Mal testen. (mh)