Borussia Dortmund: Diese Position bleibt auch unter Terzic eine Baustelle

Borussia Dortmund hat im Jahr 2020 eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann. Eines der Wunderkinder ist der norwegische Shootingstar Erling Haaland. Der erst 20-jährige Stürmer wechselte im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Heute soll er um die 80 Millionen Euro wert sein.

Der Einstand von Edin Terzic bei Borussia Dortmund ist geglückt. Mit 2:1 konnten die Schwarzgelben in Bremen gewinnen.

Für Borussia Dortmund lief dabei bei Weitem nicht alles glatt. Besonders deutlich wurde das auf einer Position, mit der Terzic wie auch schon sein Vorgänger einige Schwierigkeiten bekommen könnte.

Borussia Dortmund: Hakimis Fußstampfen zu groß

Im vergangenen Jahr mussten sich die BVB-Fans um die Position auf der rechten Abwehrseite überhaupt keine Sorgen machen. Dort wirbelte Achraf Hakimi hin und her und war als unangefochtener Stammspieler an so manchem Tor beteiligt.

Werder Bremen – Borussia Dortmund 1:2 (1:1)

Tore: 0:1 Guerreiro (12.), 1:1 Möhwald (28.), 1:2 Reus (78.)

Doch seitdem der Marokkaner zu Inter Mailand ging, ist dort eine große Lücke entstanden. Lucien Favre versuchte diese mit Thomas Meunier zu stopfen. Doch der Belgier überzeugte bei seinen ersten Auftritten selten – an Hakimis Geschwindigkeit und Torgefahr kommt er nicht ran.

Hakimi wird beim BVB weiterhin schmerzlich vermisst. Foto: imago images/LaPresse

Gegen die Bremer stellte Neu-Trainer Terzic auf Viererkette beim BVB um und brachte Mateu Morey in der Verteidigung von Anfang an. Wie so viele Spieler im Kader gilt der Spanier als großes Talent, der sich bisher allerdings nicht dauerhaft beweisen durfte.

Hinten rechts bleibt eine Baustelle beim #BVB. Weder #Meunier noch #Morey überzeugen auf der Position in der Hinrunde. Kein Zug zum Tor, kaum Läufe bis zur Grundlinie, Abspielfehler im Aufbau, viele Sicherheitsrückpässe. Große Lücke, die #Hakimi dort hinterlassen hat. #SVWBVB — ZechenKalle (@ZechenKalle) December 15, 2020

Der Plan von Terzic ging allerdings nur teilweise auf. Auch Morey präsentierte sich in der Offensive weitestgehend ideenlos, hinten leistete er sich den einen oder anderen Fehlpass im Aufbauspiel. Auch kam er nicht in die Zweikämpfe.

+++ Borussia Dortmund: Ist der BVB für Nagelsmann „kein Thema“? +++

Natürlich muss man ihm zugutehalten, dass bisher nicht wirklich regelmäßig zum Einsatz kam und er erstmal einen Spielfluss entwickeln muss. Jedoch werden die Dortmunder immer weiter schmerzhaft daran erinnert, was für ein herber Verlust der Hakimi-Wechsel im Sommer war und ist.

Terzic vorsichtig optimistisch

Nach seinem ersten Sieg als Chefcoach zeigte sich Terzic größtenteils zufrieden mit seinem Team. „Es war teilweise der BVB-Fußball, den ich mir vorstelle. Ich bin stolz, dass wir von Anfang bis Ende alles gegeben haben, jeden Meter gemacht haben, den wir machen mussten“, sagte er nach dem Spiel.

Dennoch weiß auch er, dass spielerisch nicht alles den ganz großen Glanz hatte. „Spielerisch war es nicht das, was wir uns unbedingt bis zum Ende vorstellen. Wir haben es phasenweise aber gut gemacht. Wichtig war heute, dass wir eine Reaktion als Mannschaft gezeigt haben“, lautete sein Resümee. (mh)