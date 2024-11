Borussia Dortmund: Irres Gerücht um Türkei-Star! Löst er ein großes BVB-Problem?

Gerade erst haben die Bosse von Borussia Dortmund in einer internen Runde wohl beschlossen, im Winter keine Neuzugänge verpflichten zu wollen (hier mehr dazu lesen). Dennoch geht es in der Gerüchteküche heiß her!

Jetzt gibt es ein neues Gerücht aus der Türkei. Demnach soll Borussia Dortmund an einem Mittelfeldspieler von Besiktas Istanbul interessiert sein. Allerdings stechen bei dem Kandidaten nicht nur seine spielerischen Fähigkeiten ins Auge.

Borussia Dortmund an Gedson Fernandes dran?

Gedson Fernandes – diesen Namen sollten Fans des BVB vielleicht im Auge behalten. Wie die türkische Tageszeitung „Sözcü“ berichtet, prüfe der Champions-League-Finalist eine mögliche Verpflichtung des Mittelfeldmanns. In dem Bericht heißt es, dass vor allem Nuri Sahin hinter dem Interesse stehe.

Als ehemaliger Trainer und Spieler von Antalyaspor kennt er sich in der türkischen Liga aus, weiß um die vielversprechenden Talente und großen Stars dort. Und Fernandes ist einer der wichtigsten Spieler bei Besiktas. Im zentralen Mittelfeld ist er nicht wegzudenken – und damit besonders interessant für Borussia Dortmund!

Wichtiges Attribut fehlt

Eigentlich wäre Dortmund in der Zentrale gut aufgestellt – wenn da nicht die vielen Verletzungen wären. Durch diese mussten Emre Can, Pascal Groß und Felix Nmecha zuletzt immer wieder in der Verteidigung ran. Aber auch offensiv könnte Fernandes einem schwächelnden Julian Brandt Beine machen.

Was der 25-jährige Portugiese zudem mitbringen würde: Kampfgeist. Das Fehlen eines „aggressiven Leaders“, der die Mannschaft auch mal bei Rückstand mitreißt, ist seit Jahren Thema in Dortmund. Vielleicht haben Sahin und die Bosse auch deshalb ein Auge auf Fernandes geworfen.

Borussia Dortmund: Stellt sich Besiktas quer?

Allerdings könnten jegliche Abwerbeversuche ins Leere laufen. Laut des Berichts gibt es ein entscheidendes Problem. Demnach gebe es eine spezielle Vereinbarung, wonach Besiktas 50 Prozent der Transfererlöse an Fernandes‘ Ex-Klub Benfica Lissabon überweisen müsste.

Aber auch die restlichen 50 Prozent dürfte der Klub wohl nicht behalten. Stattdessen würden diese wohl an eine Bankvereinigung gehen, die Besiktas unterstützt. Die Bereitschaft eines Verkaufs an Borussia Dortmund sei daher wohl sehr gering.