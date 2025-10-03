Es wird immer bitterer! Talfahrt um Ex-BVB-Star nimmt kein Ende

Nach nur einem Jahr bei Borussia Dortmund verließ Niclas Füllkrug den BVB im vergangenen Sommer in Richtung England. West Ham United schnappte bei dem deutschen Nationalspieler zu und holte ihn in die Premiere League. Sein großes Ziel: National und international um Titel mitspielen.

2022/23 gewann West Ham United die Conference League – es war der erste internationale Titel in der Vereinsgeschichte der „Hammers“. Die Vereinsführung wollte mehr, hat groß aufgerüstet und 2024 unter anderem Füllkrug vom BVB geholt. Doch seither geht es für den Hauptstadt-Klub und den Ex-Dortmunder mächtig bergab.

Ex-BVB-Star Füllkrug steckt tief im Tabellenkeller

Schon seine erste Saison auf der Insel war zum Vergessen: Füllkrug selbst fehlte weite Teile der Spielzeit aufgrund einer Achillessehenverletzung und muskulären Problemen, dazu hatte auch sein Team große Probleme. Am Ende stand ein enttäuschender Platz 14 zu Buche. Bis in die Rückrunde hat man gar auf die Abstiegsplätze schauen müssen.

In dieser Saison sollte alles besser. West Ham wollte sich stabilisieren und mittelfristig wieder um die europäischen Plätze mitspielen. Doch davon sind die Londoner rund um Füllkrug weite entfernt. Nach sechs Spielen hat West Ham magere vier Punkte auf dem Konto und steht auf dem vorletzten Platz.

Füllkrug stand in vier der sechs Spiele in der Startelf, wartet jedoch noch auf seine erste Torbeteiligung der Saison. Für den Ex-Dortmunder läuft es weiterhin nicht und West Ham befindet sich weiter im freien Fall. Obwohl man bereits den Trainer getauscht hat.

Irre Trainerentlassung sorgte für Aufsehen

Ex-Coach Graham Potter ist seit Samstag (27. September) nicht mehr im Amt. Sein Rauswurf sorgte auf der Insel für viel Gesprächsstoff. Nicht, weil sie nicht nachvollziehbar war. Sondern die Art und Weise und der Zeitpunkt. Knapp 48 Stunden vor dem Auswärtsspiel beim FC Everton (1:1) bereitete sich Potter noch auf die Partie bei den Toffees vor, ehe er am Samstagmittag von seinen Aufgaben entbunden worden ist. Mit Nuno Espirito Santo ist der Nachfolger direkt vorgestellt worden.

Doch auch er konnte den Abwärtstrend (vorerst) nicht stoppen. Bei West Ham herrscht weiterhin viel Unruhe, viel Chaos. Für Ex-BVB-Star Füllkrug und sein Team zählen jetzt nur Siege. Die Aufgaben werden allerdings nicht leichter – mit dem FC Arsenal am komemnden Wochenende (Samstag, 04. Oktober, 16 Uhr) wartet der nächste Brocken auf die „Hammers“.

Dazu ist der Routinier einmal mehr angeschlagen, muskuläre Probleme machen ihm erneut zu schaffen. Auch für die deutsche Nationalmannschaft ist er daher nicht nominiert, Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtete auf den West-Ham-Angreifer. Für Füllkrug läuft es weiterhin nicht.