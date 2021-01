Borussia Dortmund – Mainz 05: Terzic schlägt Alarm! Droht den Dortmundern DAS?

Dortmund. Champions Leauge gegen Abstiegsplatz: Am Samstag um 15.30 Uhr empfängt Borussia Dortmund den Tabellenletzten Mainz 05 im Singal Iduna Park.

Die Rollen in der Partie Borussia Dortmund – Mainz 05 sind klar verteilt: Der BVB gilt als Favorit und will will den Rückstand auf die Tabellenspitze verkürzen. Die seit acht Spielen sieglosen Mainzer brauchen dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Wer setzt sich im Dortmunder Stadion durch? Überrennen Haaland, Sancho & Co. den Tabellenletzten? Oder patzen die Schwarz-Gelben einmal mehr gegen ein vermeintlich kleineres Team?

Alle Infos zum Spiel Borussia Dortmund – Mainz 05 bekommst du hier im Live-Ticker!

Borussia Dortmund – Mainz 05

Tore:

Voraussichtliche Aufstellungen:

BVB: Bürki – Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro – Can, Delaney – Sancho, Reus, Reyna – Haaland

Mainz 05: Zentner – Brosinski, Hack, Niakhaté, Mwene – Latza, Barreiro – Stöger, Boetius – Burkhardt, Mateta

17.14 Uhr: Stolpert der BVB gegen Mainz? Es wäre beileibe nicht das erste Mal, dass die Dortmunder nach großen Erfolgen wie dem beeindruckenden Sieg in Leipzig anschließend gegen einen kleineren Gegner stolpern. Edin Terzic schlägt deshalb vor der Partie Alarm. Immer wieder erwähnt der die peinliche 0:2-Pleite am Ende der letzten Saison und betont nun erneut: Weil sich der Kader bis auf den Abgang von Riedle Baku (nach Wolfsburg) kaum verändert hat, wird der BVB auf viele Spieler treffen, die ihnen letztes Mal diese schmerzhafte Niederlage zugefügt hatten.

15.09 Uhr: Große Sorgen macht dem BVB allerdings die Verletzung von Axel Witsel. Beim 3:1-Sieg gegen Leipzig zog sich der 32-Jährige einen Achillessehnenriss zu und fällt damit wahrscheinlich für den Rest der Saison aus. Trainer Edin Terzic muss den Ausfahl des Belgiers nun kompensieren. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel hat er sich dazu geäußert <<<.

14.36 Uhr: Der BVB hat die Spitzenplätze der Tabelle im Blick. Am Sonntag empfangen die schwächelnden Bayern die formstarken Freiburger. Wenn der Rekordmeister nach zwei Niederlagen in Folge (2:3 gegen Gladbach, 5:6 i.E. gegen Holstein Kiel) auch gegen die Breisgauer patzt, könnte der BVB den Abstand auf Platz 1 mit einem Sieg auf nur zwei Punkte verringern. Hier erfährst du, wie Sportdirektor Michael Zorc die Tabellensituation einschätzt <<<.

Unschöne Erinnerungen: Das letzte Heimspiel gegen Mainz im Juni 2020 verlor der BVB mit 0:2. Foto: mago images / Poolfoto

13.57 Uhr: An das letzte Aufeinandertreffen beider Teams erinnern sich die Dortmunder nur ungern. Am 32. Spieltag der vergangenen Saison empfing der BVB die damals ebenfalls abstiegsbedrohten Mainzer im Signal Iduna Park. Trotz geballter Power in Schwarz-Gelb mit Haaland, Sancho, Guerreiro und Hakimi verlor das Team von Ex-Trainer Lucien Favre das Heimspiel mit 0:2.

13.30 Uhr: Die Dortmunder gehen mit dem Rückenwind aus zwei Siegen (2:0 gegen Wolfsburg, 3:1 gegen Leipzig) in das Heimspiel gegen Mainz. Die Rheinhessen dagegen sind seit acht Spielen sieglos. Beim Auswärtsspiel beim FC Bayern (3. Januar) führte Mainz zwar mit 2:0 zur Pause, geriet dann aber in der zweiten Hälfte unter die Räder – Endstand: 5:2 für den Rekordmeister.

13.23 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Begegnung Borussia Dortmund gegen Mainz 05. Hier erfährst du alles, was du vor dem Spiel wissen musst.