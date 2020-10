Borussia Dortmund: Reyna stellt neuen Rekord auf – Fans aus dem Häuschen

Aktualisiert: am 04.10.2020 um 11:50

Borussia Dortmund triumphiert im Heimspiel gegen den SC Freiburg deutlich mit 4:0. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten lassen die Borussen die drei Punkte dieses Mal nicht anbrennen.

Während Torjäger Erling Haaland mal wieder in aller Munde ist, spielt sich ein weiterer Youngster von Borussia Dortmund in einen Rausch. Gio Reyna beeindruckte mit seiner Leistung und stellte nebenbei einen neuen Rekord auf.

Borussia Dortmund: Reyna hatte gegen Freiburg allen Grund zu jubeln. Foto: imago images / Moritz Müller

Borussia Dortmund: Reyna brilliert und ist an fast jedem Tor beteiligt

Es war ein mühseliger Start für die Schwarzgelben in die Partie gegen die Mannschaft aus dem Breisgau. Neben dem regnerischen Wetter machten sich die Dortmunder das Leben mit vielen Fehlpässen und Ungenauigkeiten das Leben schwer.

Unweigerlich befürchteten die Fans einen ähnlichen Spielverlauf wie in der Woche zuvor, als man am Ende in Augsburg 0:2 verlor. Dass es dazu nicht kam, war vor allem einem Mann zu verdanken. Und das war nicht etwa Doppel-Torschütze Haaland, sondern Gio Reyna.

Borussia Dortmund – SC Freiburg 4:0 (1:0)

Tore: 1:0 Haaland (31.), 2:0 Can (47.), 3:0 Haaland (66.), 4:0 Passlack (90.+2)

Alle Highlights der Partie findest du hier >>>

Schon bevor die Borussen in Führung gingen und fortan wie ausgetauscht spielten, war es Reyna, der als Einziger auffällig wurde und versuchte, das Heft in die Hand zu nehmen. So war es auch der US-Amerikaner, der das 1:0 einleitete. Nach Balleroberung Reus, legte Reyna auf Haaland – und der verwandelte eiskalt (31.).

Berauscht von der Führung preschte der Vizemeister weiter voran, vergab noch vor der Pause einige Chancen. Vor dem 2:0 war es wieder Reyna, der eine Ecke mustergültig auf Emre Can schlug (47.). Beim 3:0 machte er dann seinen Vorlagen-Hattrick perfekt, als er erneut Haaland in Szene setzte (66.).

Damit stellte der Amerikaner einen Rekord auf. Er ist der jüngste Spieler, dem jemals drei Vorlagen in einem Bundesligaspiel gelangen.

Dass keine weitere Vorlage dazu kam, war zum einen der Tatsache geschuldet, dass die Dortmunder es anschließend ruhiger angehen ließen und Lucien Favre Reyna zehn Minuten vor dem Ende seine wohlverdiente Pause gab.

Fans sind begeistert – und haben eine Bitte

Auch den Fans von Borussia Dortmund sind hellauf begeistert von Reynas Fähigkeiten. Das Netz überschlägt sich nach dem Spiel geradezu mit Lob. Angesichts des Vertrages, der nur bis 2021 läuft, haben die Anhänger des BVB eine Bitte. Hier einige der Reaktionen:

„Mit Giovanni Reyna bitte zeitnah bis 2042 verlängern.“

„3 Vorlagen von Gio Reyna, genauso geil. Geht fast schon bei dem ganzen Haaland-Hype unter.“

„Kann bitte einer der BVB-Insider twittern, dass die Verlängerung von Reyna nur Formsache ist, danke.“

„Erling Haaland ist brutal im Abschluss. Aber Leute: Dritter Assist von Giovanni Reyna.“

„Hut ziehen vor der Leistung von Reyna.“

