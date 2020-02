Borussia Dortmund – SC Freiburg im Live-Ticker: BVB vor nächstem Kantersieg?

Dortmund. Am Samstagnachmittag kommt es in der Bundesliga zum Spiel Borussia Dortmund – SC Freiburg.

In der Partie zwischen Dortmund und Freiburg sind die Rollen klar verteilt. Der BVB geht gegen den Sport-Club als klarer Favorit ins Rennen.

Borussia Dortmund – SC Freiburg im Live-Ticker

Kann der BVB gegen Freiburg den nächsten Kantersieg vor heimischer Kulisse einfahren?

Alle Infos zum Spiel Dortmund – Freiburg im Live-Ticker!

Dortmund – Freiburg -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Dortmund: Bürki – Piszczek, Hummels, Zagadou – Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro – Brandt, Haaland, Sancho

Freiburg: Schwolow – Gulde, Koch, Heintz – Schmid, Günter – Haberer, Höfler – Sallai, Grifo – Höler

14.01 Uhr: Von den vergangenen 25 Liga-Duellen gewann Freiburg nur eines. Und das war die Partie am abschließenden Spieltag der Saison 2009/10, als es für den BVB um nichts mehr ging. In Dortmund sah der Sport-Club zuletzt besonders schlecht aus. Von den vergangenen elf Heimspielen gegen Freiburg gewann Dortmund zehn, eine Partie endete unentschieden. Die Tordifferenz dabei: 31:5.

10.49 Uhr: Der SC Freiburg befindet sich auf dem 9. Platz und hat ein komfortables 13-Punkte-Polster auf die Abstiegsplätze. Der Rückstand auf Europa-League-Rang 6 beträgt gerade mal drei Zähler. Doch im Breisgau fängt nach den jüngsten Rückschlägen wohl niemand so leicht zu träumen an. Erst ließ Freiburg beim 1:1 in Augsburg Federn, dann gab’s eine 0:2-Heimpleite gegen Fortuna Düsseldorf.

9.54 Uhr: Borussia Dortmund steht nach 23 Spielen mit 45 Punkten auf dem 3. Platz. Vier Zähler trennen den BVB von Tabellenführer Bayern. Die Münchner sind Samstagnachmittag bei 1899 Hoffenheim zu Gast. Dort müssen die Bayern auf Starstürmer Robert Lewandowski verzichten. Der Pole verletzte sich beim Champions-League-Spiel beim FC Chelsea und fällt wochenlang aus.

9.03 Uhr: Es ist unwahrscheinlich, dass BVB-Coach Favre großartig an der Aufstellung schraubt. Schließlich war Borussia Dortmund in den vergangenen Spielen mit dieser Startelf sehr erfolgreich. Unter der Woche hatte der BVB keine Partie zu absolvieren, und es steht der Borussia auch keine englische Woche bevor.

Freitag, 28. Februar, 8.21 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem SC Freiburg. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.