Das tut weh! Bezahlt Borussia Dortmund den Sieg gegen Frankfurt teuer?

Es war ein Krimi wie aus dem Bilderbuch. Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt lieferten sich im DFB-Pokal-Achtelfinale einen offenen Schlagabtausch, der erst im Elfmeterschießen für den BVB entschieden werden konnte.

Ein bedeutender Erfolg für Borussia Dortmund, die schon früh einen echten Brocken im Pokal bezwingen konnten. Doch der Erfolg könnte dem BVB in den nächsten Tagen schwer zu schaffen machen.

Borussia Dortmund mit hartem Pokalkrimi

Nach 90 Minuten stand es zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt 1:1. Auch die Verlängerung konnte beide Teams nicht aus der Reserve locken, sodass das Spiel im Elfmeterschießen entschieden werden musste. Der Held des Spiels: Gregor Kobel. Er hielt den entschiedenen Elfmeter von Fares Chaibi.

Die Dortmunder Bank explodierte und es herrschte Feierstimmung. Doch diese kann nicht allzu lange anhalten. Denn für den BVB steht mit dem FC Augsburg am Freitagabend (20.30 Uhr) direkt die nächste Aufgabe in der Bundesliga vor der Brust. Und das könnte für Borussia Dortmund richtig hart werden.

Harte Tage für den BVB

120 Minuten plus ein nervenaufreibendes Elfmeterschießen. Der BVB hat in Frankfurt die letzten Körner gelassen. In einer sowieso anstrengenden Saison mit der Champions League und der Bundesliga, hätte Borussia Dortmund wohl gerne auf einen harten Pokal-Krimi verzichtet. Doch jetzt heißt es in wenigen Tagen schon wieder Bundesliga.

Für die Spieler des BVB stehen nun harte Tage bevor. Insbesondere mit Blick auf Überlastungen und Verletzungen gilt es für das Dortmunder Trainerteam jetzt aufzupassen. Es wird bei Borussia Dortmund jetzt insbesondere auf die Kadertiefe ankommen – und Spieler, die es bislang schwer hatten, könnten sich jetzt wieder in den Vordergrund spielen.