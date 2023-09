Borussia Dortmund heiß auf Mega-Juwel – bekommt der BVB den Zuschlag?

Bei Borussia Dortmund war die vergangene Transfer-Periode mehr als nur enttäuschend. Vier Spieler wurden verpflichtet, doch ein absoluter Top-Star fehlte dabei. Für die Zukunft ist die Hoffnung groß, dass endlich wieder Spieler geholt werden, die den Unterschied machen können.

Dabei scheint Borussia Dortmund in der Jugend-Mannschaft eines Top-Klubs fündig geworden zu sein. Zwar handelt es sich dabei um einen erst 15-Jährigen, doch seine Statistik ist mehr als nur beeindruckend.

Borussia Dortmund heiß Mega-Juwel

In der Vergangenheit hat Borussia Dortmund es bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie man aus jungen Spielern absolute Weltstars machen kann. Erling Haaland, Jude Bellingham oder Mario Götze sind nur drei von zahlreichen Beispielen. Beim BVB entwickelten sie sich großartig, später gingen sie zu großen Klubs und gewannen zahlreiche Titel.

Diese Hoffnung ist auch sicherlich bei Francesco Camarda da. Die Schwarzgelben sollen die Entwicklung des 15-jährigen Mittelstürmers von AC Mailand ganz genau beobachten, berichtet das italienische Portal „Calciomercato“.

Aber nicht nur Borussia Dortmund ist an Camarda interessiert. Der Youngster soll auch zahlreiche andere europäische Spitzenvereine auf sich aufmerksam gemacht haben. Ob sich der BVB da durchsetzen kann? Vor allem Manchester City soll ganz vorne in der Verlosung sein.

Bekommt der BVB den Zuschlag?

Daher müsste Borussia Dortmund sich beeilen und gute Überzeugungsarbeit leisten – am besten vielleicht noch vor März 2024. Dem Bericht nach ist AC Mailand alarmiert und möchte den Youngster unbedingt behalten. Am 10. März 2024 wird Camarda 16 Jahre alt und steht demnach davor, seinen ersten Profivertrag zu unterschreiben. Dieser hat dann eine Laufzeit von drei Jahren.

Camarda machte im vergangenen Jahr bereits auf sich aufmerksam – und wie! In der Jugendabteilung der Mailänder hatte er alles kurz und klein geschossen. Im Schnitt erzielte er fünf Tore pro Spiel. Seine beeindruckende Statistik: In den letzten Jahren soll er sagenhafte 485 Tore in nur 89 Spielen geschossen haben. Das ist mehr als nur irre!