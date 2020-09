Borussia Dortmund: Fans verwundert – spielt dieser BVB-Flop bald beim FC Barcelona?

am 30.09.2020 um 06:15

Diesen Transfer würden die Fans von Borussia Dortmund verwundert zur Kenntnis nehmen.

Alexander Isak, bei Borussia Dortmund noch gescheitert, ist jetzt tatsächlich beim FC Barcelona als Nachfolger von Luis Suarez im Gespräch.

Borussia Dortmund: Fans reiben sich bei diesem Transfergerücht die Augen

Als neuer Ibrahimovic angepriesen wechselte Alexander Isak im Januar 2017 von AIK Solna zu Borussia Dortmund. Damals war der Schwede erst 17 Jahre alt. Nach zwei glücklosen Jahren wurde Isak an Willem II ausgeliehen. Dort performte er in der Rückrunde gut, schoss 14 Tore in 18 Spielen. Trotzdem sollte er den BVB verlassen.

Für 6,5 Millionen Euro ging er 2019 zu Real Sociedad nach Spanien. In seiner Debütsaison präsentierte sich Isak in hervorragender Verfassung. 44 Mal kam er für Sociedad zum Einsatz und erzielte 16 Tore.

Alexander Isak hat in Spanien sein Glück gefunden. Foto: imago images/ZUMA Wire

---------------------

Das ist Alexander Isak

Geboren am 21. September 1999 in Solna, Schweden

Wechselte 2017 für 8,6 Millionen Euro zu Borussia Dortmund

2019 ging er für 6,5 Millionen Euro zu Real Sociedad

Marktwert: 22,5 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt)

---------------------

Barca sucht Suarez-Nachfolger

Das hat nun scheinbar auch den FC Barcelona auf den Plan gerufen. Laut der spanischen Zeitung „Mundo Deportivo“ wird der Name Alexander Isak intern heiß diskutiert. Nach der unrühmlichen Trennung von Luis Suarez braucht der FC Barcelona einen neuen Mittelstürmer.

Eigentlich wollte Barca in diesem Sommer Memphis Depay von Olympique Lyon oder Lautaro Martinez von Inter Mailand für die Sturmspitze verpflichten. Doch beide können sich die klammen Katalanen scheinbar einfach nicht leisten.

----------------

Lockt eine schwedische Legende ihn zu Barca?

Alexander Isak wäre die „kleine“ Lösung. Nach zwei Zwischenschritten würde er jetzt vielleicht den großen Durchbruch schaffen. Beim FC Barcelona hätte er einen großen Fürsprecher. Nämlich keinen geringeren als Henrik Larsson. Der frühere Weltklassestürmer ist Co-Trainer von Barcas neuem Trainer Ronald Koeman. Er soll ein Fan seines Landsmanns sein.

Sollte Isak wirklich zum FC Barcelona wechseln und dort richtig auftrumpfen, wird man sich beim BVB sicherlich ein kleinwenig ärgern. (fs)