Abwehr-Horror bei Borussia Dortmund wird wahr – kann ER dem BVB aus der Patsche helfen?

Vor dieser Nachricht hatte man bei Borussia Dortmund gezittert, doch man kam nicht drumherum. Das Testspiel gegen Juventus Turin hat bittere Auswirkungen! Niklas Süle fällt wochenlang aus (hier alles zur Verletzung lesen).

Damit verschärft sich die angespannte Abwehr-Situation bei Borussia Dortmund zusehends. So sehr, dass Trainer Niko Kovac jetzt kaum noch daran vorbeikommt, ein Juwel ins kalte Wasser zu werfen. Schlägt jetzt die große Stunde von Filippo Mane?

Borussia Dortmund: Abwehr lahmgelegt

Neben Süle fehlt auch Nico Schlotterbeck noch einige Zeit. Auch Kapitän Emre Can ist noch immer nicht wieder fit. Kurz vor dem ersten Pflichtspiel der Saison stehen die Schwarzgelben mit nur einem nominell fitten Innenverteidiger mit Profierfahrung da: Angesichts der geplanten Dreierkette ein Graus.

Die Chance also für Mane? Der Italiener gilt als großes Talent, wird seit 2022 im Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund aufgebaut. Viele trauen ihm den Sprung in den Profibereich zu. Einzig: Ein Pflichtspieleinsatz in der ersten Mannschaft fehlt noch. Bei der Klub-WM stand Mane zwar wie einige Male in Bundesliga und Champions League zuvor im Kader – zum Einsatz kam er aber nie.

Traut sich Kovac?

Das könnte sich in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Rot-Weiss Essen endlich ändern. Trainer Niko Kovac ist fast schon auf Manes Dienste angewiesen. Denn wer soll sonst in der Dreierkette spielen, wenn nicht auf die Schnelle noch ein Neuzugang kommt?

Waldemar Anton ist derzeit als Anführer der Kette gesetzt, daneben dürfte Ramy Bensebaini, wenn er fit ist, ebenfalls einen Platz sicher haben. Aber wer bekommt den dritten Platz? Daniel Svensson und Julian Ryerson werden eigentlich auf den Außen gebraucht, Yan Couto wartet zudem immer noch auf seinen BVB-Durchbruch.

Einen besseren Zeitpunkt, um auf Mane zu setzen, gibt es fast nicht. Zudem würde Borussia Dortmund damit auch wieder zeigen: Junge und hoffnungsvolle Spieler haben bei uns die Möglichkeit in der ersten Mannschaft zu spielen. Zuletzt war die Tür zur ersten Mannschaft für Talente wie etwa Kjell Wätjen regelrecht vernagelt, weshalb dieser den Verein vorübergehend verließ.