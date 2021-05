Borussia Dortmund: Jetzt ist es offiziell! BVB mit überraschender Verkündung

Dortmund. Seit Wochen schwirrte es durch die Gerüchteküche – und dennoch kommt es für viele überraschend: Felix Passlack hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert.

Das Eigengewächs saß bei Borussia Dortmund auf einem auslaufenden Vertrag. Dieser wurde nun um zwei Jahre verlängert. Das bestätigte der BVB am Donnerstag.

Borussia Dortmund verlängert mit Felix Passlack

„Wir sind seit einiger Zeit in Gesprächen und freuen uns, dass wir sie jetzt zum Abschluss gebracht haben. Felix ist ein Kind der Region und dem BVB eng verbunden“, erklärt Sportdirektor Michael Zorc.

Borussia Dortmund hat den Vertragt mit Felix Passlack verlängert. Foto: imago images/Moritz Müller

Dennoch ist es durchaus überraschende Entscheidung. Felix Passlack zählt beim BVB nicht gerade zu den Leistungsträgern. Im Gegenteil: Nach einer Handvoll Einsätze zu Saisonbeginn spielt der 22-Jährige in Dortmund derzeit kaum noch eine Rolle.

Felix Passlack (m.) sitzt bei Borussia Dortmund größtenteils auf der Bank. Foto: IMAGO / Poolfoto

+++ Jadon Sancho: BVB-Star macht Fans wütend – „Geschmacklos“ +++

Seit Dezember hat Passlack in der Bundesliga keine Minute mehr gespielt, war im April stattdessen zweimal bei der U23 im Einsatz. In Pokal und Champions League durfte er zuletzt immerhin sporadisch ran. Warum also verlängert der BVB nun den Vertrag?

--------------------------------------

Mehr aktuelle BVB-News:

Borussia Dortmund: Verrücktes Gerücht – plötzlich wird über IHN spekuliert

Mario Götze bringt die Fans des BVB gegen sich auf – „Nervt nur noch“

Borussia Dortmund: Ex-Star verrät diesen BVB-Plan – „Sie sollen alles sehen“

--------------------------------------

Bei näherem Hinsehen ist dieser Schritt sinnig. Aufgrund der Coronakrise sind den Kaderplanern von Borussia Dortmund auch in diesem Sommer die Hände gebunden. Verpflichtungen wollen wohl überlegt sein – und setzen nicht selten einen Verkauf voraus.

🙌 Haken dran: Hier kommen alle Infos zur Vertragsverlängerung mit Felix #Passlack bis Sommer 2023!



📖👉 https://t.co/2xNjaSoF99 — Borussia Dortmund (@BVB) May 6, 2021

Zudem bahnt sich auf den defensiven Außen ein Engpass an. Lukasz Piszczek und Marcel Schmelzer verlassen Dortmund nach vielen Jahren, Mateu Morey wird nach seiner Horrorverletzung für viele Monate fehlen und Thomas Meunier und Nico Schulz hinken ihren Erwartungen weiter hinterher.

Um den Engpass nicht noch enger zu machen, wurde der Kader durch die Passlack-Verlängerung nun in der Breite verstärkt. Und wer weiß: Vielleicht gelingt dem Eigengewächs von Borussia Dortmund ja doch noch der große Schritt.