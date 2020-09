Borussia Dortmund: Irre Wende! Mit IHM hätte beim BVB kaum noch jemand gerechnet

Wie schnelllebig das Fußballgeschäft ist, wird bei Borussia Dortmund derzeit eindrucksvoll deutlich.

Beim BVB rückt plötzlich ein Spieler in den Fokus, von dessen Abgang in diesem Sommer sowohl viele Fans als auch einige Experten überzeugt waren. Weil er in der Vorbereitung jedoch starke Leistungen zeigte und auf seiner Position derzeit akuter Bedarf besteht, könnte der 22-Jährige nun doch bei Borussia Dortmund bleiben.

Überraschung beim BVB

Die Rede ist von Felix Passlack. Das Eigengewächs des BVB hatte sich in den vergangenen Jahren auf den Außenverteidiger-Positionen gegen die namhafte Konkurrenz bei Borussia Dortmund nicht durchsetzen können und wurde daher seit 2017 in jeder Saison verliehen: Erst an Hoffenheim, dann nach Norwich, und in der vergangenen Saison spielte er für Fortuna Sittard.

Auch in diesem Sommer standen die Chancen auf Einsatzzeiten für Passlack zunächst schlecht. Thomas Meunier, Lukasz Piszczek, Raphael Guerreiro, Nico Schulz, Mateu Morey – die Liste der Außenverteidiger, die die Nase im Kampf um Stammplätze vorn zu haben schienen, war sehr lang.

Das entmutigte den 22-Jährigen jedoch nicht. Passlack ackerte in der Vorbereitung fleißig und begeisterte in den Testspielen nicht nur Trainer Lucien Favre, sondern auch die BVB-Fans (DER WESTEN berichtete).

Starker Auftritt gegen Gladbach

Beim Bundesliga-Auftakt von Borussia Dortmund gegen Gladbach schlug dann unerwartet seine große Stunde. Weil Guerreiro wegen einer Zerrung fehlte, spielte Thorgan Hazard auf dem linken Flügel. Doch auch der Belgier verletzte sich und musste nach 18 Minuten ausgewechselt werden. Für ihn kam Passlack in die Partie.

Und Passlack überzeugte. Der 22-Jährige rannte eifrig seinen linken Flügel rauf und runter, gewann seine Zweikämpfe und ließ nichts anbrennen. Im Vorwärtsgang war er nicht ganz so gefährlich, wie man es von Guerreiro oder Hazard kennt. Doch diesen Vorwurf kann man einem gelernten Abwehrspieler nicht wirklich machen – zumal der BVB genug andere Spieler hat, die für Torgefahr sorgen können.

Bis zum 5. Oktober ist der Transfermarkt in diesem Jahr geöffnet. Bis vor kurzem hätten viele BVB-Fans wohl noch damit gerechnet, dass Passlack den Verein verlässt. Mittlerweile scheint ein Verbleib bei Borussia Dortmund nicht mehr ausgeschlossen. (dhe)