Borussia Dortmund plant nicht mehr mit IHM! Fans fassungslos: „Bitte nicht“

Bei Borussia Dortmund könnte es womöglich schon im Winter zu einem Abgang eines BVB-Stars kommen.

Denn Borussia Dortmund plane nicht mehr mit ihm. Grund dafür sind die drohenden Mehrkosten, die verringert werden sollen. Darunter leidet dann ein Eigengewächs, das den Verein verlassen könnte. Bei den BVB-Fans kommt das überhaupt nicht gut an.

Borussia Dortmund plant nicht mehr mit Eigengewächs

Die Rede ist von Felix Passlack. Der 24-Jährige stand in dieser Saison in 12 Partien im Kader des BVB. In allen 12 Partien saß der Verteidiger allerdings die kompletten 90 Minuten nur auf der Bank. Cheftrainer Edin Terzic ließ ihn nicht mal eine Minute ran.

Jetzt könnte Passlack womöglich schon im Winter Borussia Dortmund verlassen. Wie die „Sport Bild“ berichtet, soll der Abwehrspieler keine Zukunft mehr beim BVB haben. In der nächsten Transferperiode könnte er den Klub bereits verlassen.

Damit könnte dann auch im Kader der Schwarzgelben Platz für einen weiteren Nachwuchsspieler frei werden. In Dortmund hat Passlack noch Vertrag bis Sommer 2023. Der BVB erhofft sich noch eine kleine Ablösesumme. Doch die Pläne über einen Abgang des Eigengewächs kommen nicht gut bei den Fans an.

Borussia Dortmund: Fans fassungslos

„Nein, nein, nein! Bitte nicht Passlack. Der muss unbedingt bleiben“, „Passlack liebt den Klub sehr. Das wäre wirklich ein sehr bitterer Abgang“ und „Verstehe ich jetzt nicht. Passlack ist so wichtig für die Bank. Er muss nur ein bisschen Spielzeit bekommen“, heißt es unter anderem in den sozialen Medien von den BVB-Anhängern.

Aber nicht nur Passlack ist von den Sparplänen von Borussia Dortmund betroffen. Marco Reus beispielsweise hatte schon signalisiert, dass er seinen Vertrag gerne verlängern würde. Er muss sich darauf einstellen, dass er weniger Gehalt kriegen dürfte. Auch für Mats Hummels gilt Ähnliches. Der 33-Jährige soll nur einen Einjahres-Vertrag kriegen.

Eine Sache ist beim BVB sicher: Der Vertrag von Anthony Modeste wird nicht mehr verlängert, heißt es im Bericht.