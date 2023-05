Borussia Dortmund: Terzic trauert um BVB-Abgang – „Einer meiner absoluten Lieblinge“

Die Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein – und damit beginnt auch die Zeit der Abschiede. Einige Abgänge sind bei Borussia Dortmund schon fix. So auch der von Felix Passlack.

Das Dortmunder Eigengewächs verlässt den BVB nach dieser Spielzeit, um sich dem VfL Bochum anzuschließen. Ein Wechsel, der Edin Terzic, Trainer von Borussia Dortmund, enorm wehtut.

Borussia Dortmund: Ein Dortmunder Jung geht

Er galt und gilt als ewiges Talent, dem der Durchbruch bei seinem Jugendverein einfach nicht gelingen wollte. Passlack kickt seit seinen jüngsten Tagen in Schwarz-Gelb, arbeitete sich durch die Jugendmannschaften bis zu den Profis hoch.

Als Rechtsverteidiger gehörte er einer goldenen BVB-Jugend-Generation an. 2014 und 2015 gewann er jeweils die B-Junioren Meisterschaft, in den beiden Jahren danach sicherte er sich auch in der nächsthöheren Klasse die Titel.

In der ersten Mannschaft von Borussia Dortmund kam er dagegen nie richtig an. Seine Profi-Zeit war von gleich drei Leihen (Hoffenheim, Norwich und Fortuna Sittard) geprägt. Auch in dieser Saison kommt er nur sporadisch zum Einsatz.

Terzic trauert

Dennoch ist Terzic bedrückt, dass er den 24-Jährigen verliert. „Felix ist einer meiner absoluten Lieblinge“, grinst der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Gladbach-Spiel. Terzic und Passlack kennen sich seit vielen Jahren, immerhin war Dortmunds Cheftrainer früher schon als Junioren-Coach aktiv.

„Wir durften sehr viel Zeit miteinander verbringen“, so Terzic, „aber aktuell bin ich sein Trainer und musste ihn in den letzten Monaten und Jahren sehr oft trösten und enttäuschen.“

Deshalb, verrät er, habe er die Chance gegen Wolfsburg nutzen wollen, um Passlack etwas von dessen Fleiß zurückzugeben. Beim deutlichen 6:0 durfte der Noch-BVB-Spieler einige – vielleicht letzte – Minuten vor der Süd sammeln. Ob er im Meisterkampf nochmal angreifen darf, bleibt abzuwarten.