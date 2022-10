BVB – Sevilla im Livestream: Das Rückspiel der CL hier live

Du willst BVB – Sevilla im Livestream oder im TV verfolgen? Wir sagen dir, wie das geht!

Borussia Dortmund reist am 4. Spieltag der Champions League nach Spanien. Hier erfährst du, wo du BVB – Sevilla im Livestream sehen kannst.

Sevilla – BVB im Livestream: Hier läuft das Spiel

Borussia Dortmund hat bei der Auslosung eine spannende Gruppe erwischt. In den Spielen gegen Manchester City, FC Sevilla und FC Kopenhagen trifft man auf einige bekannte Gesichter. Anders als im Vorjahr will man es in die KO-Runde schaffen.

Die Spiele von Borussia Dortmund in der Gruppenphase:

BVB – Kopenhagen: 3:0

Manchester – BVB: 2:1

Sevilla – BVB: 1:4

BVB – Sevilla, 11. Oktober, 21 Uhr

BVB – Manchester, 25. Oktober, 21 Uhr

Kopenhagen – BVB, 2. November, 21 Uhr

Am Dienstag (11. Oktober) kommt es zum Rückspiel zwischen den beiden Klubs. Vergangene Woche gewann der BVB noch mit 4:1 beim FC Sevilla. Jetzt sind die Andalusier zu Gast in Dortmund. Anpfiff ist um 21 Uhr im Signal-Iduna-Park. Die Partie wird im Livestream bei Amazon Prime zu sehen sein. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr.

Wie weit kommt Borussia Dortmund in der Champions League? Foto: IMAGO/Treese

Die Rechtelage in der Champions League ist kompliziert. Vergangenes Jahr verlor Sky sein Paket. Stattdessen schnappte DAZN zu. Der Streaminganbieter zeigt beinahe alle Spiele der Königsklasse live.

Die einzige Ausnahme: Dienstags überträgt Amazon Prime ein ausgewähltes Spitzenspiel exklusiv. Prime hat dabei das Wahlrecht. Für die diesjährige Gruppenphase fiel die Auswahl auf BVB – Kopenhagen, Bayern – Barcelona, Frankfurt – Tottenham, BVB – Sevilla, BVB – City und Bayern – Inter.

Alle anderen Spiele sind bei DAZN zu sehen. Der Streaminganbieter fährt dabei groß auf. Neben den Einzelspielen und der gewohnten Konferenz aller Spiele hat man sich in diesem Jahr auch dazu entschieden, eine deutsche Konferenz anzubieten. Immerhin nehmen fünf Bundesligamannschaften teil (Hier mehr zum DAZN-Vorhaben erfahren).