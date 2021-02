Borussia Dortmund: Schock für BVB-Gegner! Sevilla muss DAS verkraften

Eine Sorge weniger für Borussia Dortmund!

Des einen Freud, ist des Anderen Leid: Champions-League-Gegner FC Sevilla muss einen dramatischen Ausfall einstecken. Für Borussia Dortmund dürfte das definitiv ein Vorteil sein.

Borussia Dortmund: Sevilla muss schlimmen Ausfall verkraften

In rund einer Woche geht es in der Champions League weiter mit dem Achtelfinale. Am 17. Februar ist Borussia Dortmund zu Gast beim FC Sevilla.

Die Spanier müssen wenige Tage vor dem Match einen herben Rückschlag einstecken. Lucas Ocampos hat sich beim 3:0-Erfolg über den FC Getafe schwerer verletzt und fällt wohl für die Champions League aus.

Lucas Ocampos fehlt dem FC Sevilla gegen den BVB. Foto: imago images/Marca

Mit offener Sohle war Getafe-Verteidiger Djené in Ocampos gerauscht und hatte ihn am Knöchel getroffen. Der befürchtete Knöchelbruch blieb glücklicherweise aus, eine Verletzung am Syndesmoseband setzt den Argentinier aber wohl trotzdem rund vier bis sechs Wochen außer Gefecht.

Champions League-Achtelfinale:

Hinspiel: FC Sevilla - Borussia Dortmund, 17.02, 21 Uhr

Rückspiel: Borussia Dortmund - FC Sevilla, 09.03, 21 Uhr

Ocampos ist für Sevilla extrem wertvoll

Flügelspieler Ocampos zählt beim FC Sevilla zu den Leistungsträgern. In der Liga stand er in fast jedem Spiel in der Startelf, erzielte in 21 Spielen immerhin vier Treffer und bereitete weitere vier Tore vor.

2019 wechselte Ocampos für 15 Millionen Euro aus Marseille zum FC Sevilla und stieg dort auch zum argentinischen Nationalspieler auf. Ein wichtiger Mann, der den Spanier gegen Borussia Dortmund wohl sehr fehlen wird.

Borussia Dortmund: Das dürfte dem BVB Angst machen

Ein Selbstläufer wird es für den BVB damit aber noch lange nicht: Sevilla kassiert seit Anfang Dezember nur noch eine einzige Niederlage und die gegen Tabellenführer Atletico Madrid. Zudem befindet sich Angreifer En-Nesyri in Topform (Hier mehr dazu >>>)