Borussia Dortmund: Entscheidung ungewiss – droht dem BVB jetzt auch DIESES Problem?

Corona sorgt weiterhin für Einschränkungen des öffentlichen Lebens, doch Fußballvereine wie Borussia Dortmund können ihrem Geschäft weiter nachgehen.

Doch nun steht für Borussia Dortmund das Achtelfinale in der Champions League bevor. Und da könnte es in der Vorbereitung zu Problemen kommen.

Wartet auf Borussia Dortmund zusätzlicher Stress? Foto: imago images/Poolfoto

Borussia Dortmund: Spielverlegung gegen Sevilla?

Wo muss Borussia Dortmund das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Sevilla bestreiten, welches planmäßig am 9. März im Signal Iduna Park stattfinden soll? Mit dieser Frage müssen sich die Verantwortlichen der Schwarzgelben wohl beschäftigen.

Aus deutscher Sicht hat es bereits RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach erwischt. Beide Teams werden ihre eigentlichen Heimspiele gegen den FC Liverpool bzw. Manchester City in Budapest austragen. Notwendig wurde diese Entscheidung, wegen der Einreisebeschränkungen, denen auch die englischen Teams unterliegen.

Wo spielt Dortmund gegen Sevilla? Foto: imago images/ZUMA Wire

Doch wie die „Sportschau“ nun berichtet, wolle Deutschland in Kürze auch die Einreisen aus Spanien einschränken. Darüber werde „intensiv diskutiert“ heißt es in dem Bericht. In den politischen Kreisen in Berlin sei man sich sicher, dass die Einschränkung komme.

Damit stände das Rückspiel in Dortmund auf der Kippe. Eine Verlegung des Spielortes wäre laut FIFA-Regelungen die Folge. Auf Anfrage der „Sportschau“ wollte sich der BVB nicht zu diesen Gedankenspielen äußern.

Borussia Dortmund: Was ist mit dem Hinspiel?

Und wie sieht es mit dem Hinspiel aus? Das soll am 17. Februar in Andalusien stattfinden. An der Ansetzung hat sich bisher allerdings nichts geändert und das obwohl die Region im Süden Spaniens mit am stärksten von Covid-19 betroffen ist.

Zu einer Neubewertung der Hochrisikogebiete kommt es jeden Freitag. Sollte Spanien in den nächsten Tagen auch dazu zählen, droht dem BVB in der Champions League ein zusätzliches Reisechaos. (mh)