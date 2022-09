Dortmund – Schalke: Reus-Schock! Was S04-Fans dann rufen, macht BVB-Anhänger sprachlos

Die Vorfreude auf Dortmund – Schalke war groß, doch dann gab es einen Schockmoment.

In der ersten Halbzeit verletzte sich Marco Reus schwer und musste ausgewechselt werden. Was die S04-Fans dann im Stadion bei Dortmund – Schalke riefen, macht viele schwarzgelbe Anhänger wütend.

Dortmund – Schalke: Reus verletzt raus

„Das darf nicht wahr sein“, dachten sich viele BVB-Fans, als sie Marco Reus in der 28. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden sahen. Der Kapitän hatte sich in einem Zweikampf mit Schalkes Florian Flick auf dem Rasen vertreten und blieb liegen.

Zwei Minuten später kam das Signal: Reus muss mit der Trage rausgebracht werden. Es ist wohl eine Verletzung am Sprunggelenk, eine offizielle Mitteilung von Borussia Dortmund gibt es noch nicht (Hier mehr dazu).

Borussia Dortmund – Schalke: Marco Reus musste vom Platz getragen werden. Foto: IMAGO / Uwe Kraft

Als Reus ausgewechselt wurde, verhielten sich die mitgereisten S04-Fans nicht so sportlich. Sie sangen „Auf Wiedersehen“, als der Nationalspieler verletzt vom Platz getragen wurde.

Dortmund – Schalke: BVB-Fans wütend

Sofort gab es Pfiffe vom BVB-Anhang an die königsblauen Fans. Anschließend gab es „Reus“-Rufe und lautes Klatschen für den BVB-Star, der raus musste.

Auch in den sozialen Medien ist die Empörung groß über das Verhalten des Auswärtsblock. „Die Leute im Schalke-Block, die da „Auf Wiedersehen“ gerufen haben (leider einige), sind einfach ein asoziales Pack“, „Das gehört sich einfach nicht. Eine Frechheit von den S04-Fans“ und „Das war einfach nur unfassbar ekelhaft, was die Schalker da gerufen haben“, heißt es unter anderem auf Twitter. Dafür gab es vom Twitter-Account des FC Schalke 04 eine „gute Besserung“.

Jetzt heißt es bei Marco Reus hoffen, dass sich die Befürchtungen nicht bewahrheiten und der Mittelfeldspieler lange ausfällt. Besonders im Hinblick auf die Weltmeisterschaft im November in Katar wäre es doppelt bitter.