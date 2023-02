Borussia Dortmund: Nächste Blamage für Konkurrent – BVB schaut ganz genau hin

Bundesliga, DFB-Pokal und jetzt ist es Zeit für die Champions League: Borussia Dortmund wird in diesem Jahr jetzt auch international ranmüssen.

Am Mittwoch (15. Januar, 21 Uhr) empfängt Borussia Dortmund im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse den FC Chelsea. Der englische Traditionsklub kassierte bei der Generalprobe einen herben Dämpfer, während der BVB seine Aufgabe in der Bundesliga souverän löste.

Borussia Dortmund: Generalprobe geglückt

Am 20. Spieltag hatte Borussia Dortmund eine schwere Aufgabe vor sich. Bei Werder Bremen sollte der sechste Sieg in Folge her. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic konnte erst sehr spät die drei wichtigen Punkte einfahren. Gegen kämpfende Werderaner erzielte der eingewechselte Jamie Bynoe-Gittens in der 67. Minute den Führungstreffer, ehe Julian Brandt kurz vor dem Ende auf 2:0 erhöhte und damit den nächsten Erfolg bescherte.

Damit haben die Schwarzgelben in diesem Jahr all ihre Partien in der Bundesliga und auch im DFB-Pokal gewonnen. Das soll sich auch in der Champions League fortsetzen, wo der BVB am Mittwoch den FC Chelsea empfangen wird.

Der Premier-League-Klub hingegen hatte keine so erfolgreiche Generalprobe – im Gegenteil. Die Mannschaft von Trainer Graham Potter kommt in diesem Jahr einfach nicht in Fahrt.

CL-Gegner Chelsea enttäuscht erneut

330 Millionen Euro gab Chelsea im Winter für neue Spieler aus. Dass dann auch durchaus positive Ergebnisse eingefahren werden sollen, wird von den Blues-Fans erwartet. Doch stattdessen gibt es eine bittere Enttäuschung nach der anderen. So auch am Samstag (11. Februar) bei der Generalprobe vor dem Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel bei Borussia Dortmund, als das Potter-Team bei West Ham United ranmusste.

Nach einer frühen Führung durch Joao Felix (16.) konnte Emerson wenig später ausgleichen. Trotz zahlreicher Torchancen auf beiden Seiten blieb es am Ende beim 1:1-Unentschieden. Dabei hatte Chelsea sogar noch Glück. In der 82. Minute wurde nämlich ein Treffer von Soucek für West Ham wegen einer Abseitsposition aberkannt.

Es war schon das dritte Unentschieden in Folge für Chelsea, das Vierte allein in 2023. Lediglich eine Partie konnten die Londoner mit Ach und Krach gegen Crystal Palace (1:0) gewinnen. Ansonsten gab es auch noch drei Niederlagen. In der Premier League ist es aktuell nur der achte Tabellenplatz – die internationalen Plätze rücken immer mehr in weiter Ferne. Währenddessen wird der BVB das Ganze genau verfolgen und in der Königslasse dann alles daran setzen, um ins Viertelfinale einzuziehen.