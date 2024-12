Borussia Dortmund zittert schon! Bayern will nicht nur Gittens haben

Eigentlich hatte man bei Borussia Dortmund gehofft, mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen. Doch dann folgte der Hammer: Der FC Bayern München soll an einem Transfer von Jamie Gittens interessiert sein. Sofort herrschte nach dem Gerücht Alarmbereitschaft beim BVB.

Gittens gehört nämlich zu den absoluten Leistungsträgern bei Borussia Dortmund in dieser Saison. Ein Verlust wäre mehr als nur bitter. Doch das ist beim FC Bayern München noch nicht alles. Der Rekordmeister will nämlich nicht nur Gittens holen.

Borussia Dortmund zittert schon vor Bayern

Der FC Bayern München will im kommenden Sommer wohl so richtig in die Offensive gehen und hat es dabei auf Borussia Dortmund abgesehen. Jamie Gittens soll zum Rekordmeister wechseln. Beim BVB ist man schon in großer Sorge, da der Youngster in dieser Saison aus der Startelf nicht mehr wegzudenken ist. Gittens blüht nämlich richtig auf.

In diesem Winter ist ein Abgang ausgeschlossen, dafür aber zum Start in die kommende Spielzeit. Die Münchener wollen nämlich ordentlich einkaufen. Gittens soll nämlich nicht der einzige Star sein, der auf der FCB-Liste steht. Schon in dieser Winter-Transferperiode könnte es zu einem echten Hammer kommen.

So soll der FC Bayern an Dani Olmo vom FC Barcelona dran sein. Der Spanier ist erst seit Saisonbeginn bei den Katalanen, könnte aber schon bald wieder den Verein verlassen – und das ablösefrei, berichtet die spanische Zeitung „Mundo Deportivo“. Die finanzielle Lage von Barca könnte es nämlich möglich machen. Der Klub musste einige Spieler verkaufen und bekam dann eine Sondergenehmigung für Olmo, damit er für den Spielbetrieb registriert werden kann. Diese ist nur noch bis zum Jahresende gültig, weshalb Olmo wechseln kann.

Bayern vor Hammer-Transfers?

Deshalb ist es gut möglich, dass die Bayern Olmo ablösefrei verpflichten könnten. Aber er ist nicht der einzige Spieler aus Spanien, auf den es der deutsche Rekordmeister abgesehen hat. Neben Gittens von Borussia Dortmund und Olmo von Barcelona soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge auch noch Nico Williams vom Athletic Club aus Bilbao auf der Transfer-Liste stehen.

Im Sommer könnte der Europameister per Ausstiegsklausel den Klub verlassen. 60 Millionen Euro müsste Bayern auf den Tisch legen. Doch genauso wie bei Olmo und Gittens auch, gibt es bei Williams viele Interessenten. Wer sich am Ende wohl durchsetzen wird?

Einer, der neidisch zu den Münchenern schauen wird, ist der BVB. Die Dortmunder haben nicht nur Sorge, dass ausgerechnet Gittens zum Erzrivalen wechselt, sondern müssen zusehen, wie der FCB sich kräftig verstärken will.