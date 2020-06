Borussia Dortmund: Wirbel um mysteriösen Tweet – „Glückwunsch an unseren Papa FC Bayern“

Bei diesem Tweet werden sich die Fans von Borussia Dortmund verwundert die Augen gerieben haben.

Bei Twitter hat ein Account unter dem Pseudonym „BlackYellovv“ dem FC Bayern München im Namen des BVB zum Vatertag gratuliert. Doch was steckt dahinter?

Borussia Dortmund: Fake-Account verwirrt BVB-Fans

Am Sonntagnachmittag tauchte bei Twitter plötzlich ein Post auf mit dem Inhalt: „Happy Fathersday to our daddy FC Bayern“ – übersetzt also: „Glückwunsch an unseren Papa FC Bayern“. Der Absender war ein Account mit dem Namen „BlackYellovv“.

Ein Twitter-User hat sich einen kleinen Scherz erlaubt. Der englische Account von Borussia Dortmund heißt „BlackYellow“. Aus dem „w“ machte dieser Witzbold kurzerhand ein Doppel-„v“, was natürlich fast genauso aussieht wie ein „w“.

Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Foto: imago images/Philippe Ruiz

Twitter-Gemeinde feierte den Witz

Zusätzlich stellte er als Profilbild ein BVB-Logo ein und nahm den Klarnamen „Borussia Dortmund“ an. Viele, auch wir, sind auf diesen Trick zunächst reingefallen. Bei genauem Hinschauen bemerkt man den Trick. Außerdem hat dieses Profil, anders als die offizielle BVB-Account, keinen blauen Haken.

Bei den Twitter-User kam dieser Scherz sehr gut an. Es folgten zahlreiche Likes, Retweets und Kommentare. Die Twitter-Gemeinde war sich einig: ein gelungener Witz.

Die BVB-Fans können also beruhigt sein. Ihr Verein hat dem FC Bayern München also nicht zum Vatertag gratuliert, sondern ein Fake-Account.

Wieso eigentlich Vatertag?

In Deutschland wird der Vatertag immer an Christi Himmelfahrt gefeiert – also schon im Mai. In den USA oder in Großbritannien ist das anders – dort wird der „Fathersday“ immer am dritten Sonntag im Juni gefeiert. In diesem Jahr also am 21. Juni.

