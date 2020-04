Borussia Dortmund oder FC Bayern München? So ist der Stand bei Torres

Immer wieder kommt es auf dem Transfermarkt zu dem Duell Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München.

Auch bei der Personalie Ferran Torres duellieren sich die beiden deutschen Spitzenclubs. Doch wer bekommt den Zuschlag: Borussia Dortmund oder FC Bayern München?

Borussia Dortmund oder FC Bayern München: Duell um Ferran Torres

Ferran Torres hat sich in diesem Jahr ins Blickfeld zahlreicher Topclubs gespielt. Vor allem in der Bundesliga ist das Interesse an den dem 20-Jährigen riesig. Borussia Dortmund, Bayern München, Bayer Leverkusen und auch Borussia Mönchengladbach werden als potentielle Käufer gehandelt.

Aktuell steht Torres noch bis Sommer 2021 beim FC Valencia unter Vertrag. Doch wegen der kurzen Laufzeit könnte das spanische Talent für andere in diesem Sommer zum Schnäppchen werden.

--------------------------

Das ist Ferran Torres

Geboren am 29. Februar 2000 in Foios, Spanien

Spielt seit der Jugend für den FC Valencia

Bereits im Alter von 17 Jahren gab er sein Debüt bei den Profis

Stand schon in 88 Pflichtspielen für den FC Valencia auf den Platz

--------------------------

Unterschiedliche Meldungen zum Torres-Rennen

Zuschlagen will wohl Borussia Dortmund. Laut „Sky“ habe der BVB sogar die besten Chancen auf eine Verpflichtung von Torres. Er könnte einen möglichen Abgang von Supertalent Jadon Sancho auffangen.

Meldungen aus Spanien deuten auf etwas anderes hin: Nach Informationen des spanischen Portals „Golsmedia“ ist der FC Bayern München der Favorit im Rennen um Torres. Laut Journalist Hector Gomez habe der FCB „das stärkste Angebot für Torres abgegeben.“ Rund 3,5 Millionen Euro Netto-Jahresgehalt winken dem Flügelstürmer demnach.

Ferran Torres wirbelt beim FC Valencia auf der rechten Außenbahn. Foto: imago images/Action Plus

--------------------------

--------------------------

Scheint so als wäre das letzte Wort im Werben um Torres noch nicht gesprochen. Neben großer internationaler Konkurrenz hofft auch der FC Valencia sein Juwel noch von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen.