FC Bayern kassiert bittere Nachricht – Borussia Dortmund hört ganz genau hin

Er wurde vor einem Jahr beim FC Bayern entlassen, wurde neuer Trainer der deutschen Nationalmannschaft und sollte vor einer Rückkehr zum Rekordmeister stehen: Julian Nagelsmann schreibt wieder die Schlagzeilen in Deutschlands Sportmedien. Der Trainer wurde neben dem FCB auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht

Doch jetzt kommt alles ganz anders. Julian Nagelsmann wird nicht neuer Trainer beim FC Bayern. Borussia Dortmund hört dabei ganz genau hin.

Borussia Dortmund schaut genau hin! FC Bayern kassiert bittere Nachricht

In den vergangenen Wochen vermehrten sich die Gerüchte über eine spektakuläre Rückkehr von Julian Nagelsmann zum FC Bayern. Auch Borussia Dortmund soll Interesse an ihm gehabt haben, kassierte aber eine Absage. Nun ist eine Entscheidung gefallen. Der 36-Jährige wird nicht neuer Trainer der Münchener.

Auch interessant: RTL: Der nächste Hammer! Sender verkündet Mega-News

Ganz im Gegenteil: Der Bundestrainer wird seinen Vertrag beim DFB bis zur WM 2026 verlängern, verkündete der Verband am Freitag (19. April). Bereits im März machten die DFB-Bosse klar, dass sie Nagelsmann gerne noch länger halten würden. So haben Geschäftsführer Andreas Rettig und Sportdirektor Rudi Völler alles gegeben, um Nagelsmann zu halten.

Parallel versuchten Bayern-Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund, den ehemaligen Coach zurück zum deutschen Rekordmeister zu holen. Dabei gab es zuletzt auch einige Treffen. Alles sah danach aus, als würde er an die Säbener Straße zurückkehren. Doch jetzt kommt alles anders. Nagelsmann wird beim DFB bleiben.

Wer wird neuer FCB-Coach?

Zuletzt betonte Nagelsmann-Berater Volker Struth schon, dass eine Entscheidung bald fallen werde. „Alle stellen mir derzeit die gleiche Frage: Geht Nagelsmann zurück zum FC Bayern oder was macht Nagelsmann? (…) Das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Das wird sich in Kürze entscheiden. In den nächsten 5, 6, 7 Tagen. (…)“, sagte der Berater im Podcast „Spielmacher“.

Neben Nagelsmann soll auch Co-Trainer Sandro Wagner bleiben. Der ehemalige Profi überzeugt neben dem Bundestrainer. Für ihn sei ein möglicher Wechsel an Nagelsmanns Seite zu den Münchenern kein Thema gewesen.

Mehr Nachrichten für dich:

Jetzt stellt sich die Frage: Wer denn neuer FCB-Trainer wird? Weitere Kandidaten sollen Brighton-Coach Roberto de Zerbi und Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick sein.