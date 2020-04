Borussia Dortmund: Barca-Coach macht Ex-BVB-Skandalnudel Dembele klare Ansage: „Er muss...“

Dortmund. Eine richtige Erfolgsgeschichte erlebte Ousmane Dembele nach seinem Weggang von Borussia Dortmund nicht gerade.

Der 22-Jährige, der immer wieder mit Skandalen auf sich aufmerksam machte, scheint bei den Katalanen noch immer nicht richtig angekommen zu sein. Jetzt macht sein Trainer ihm eine deutliche Ansage.

Borussia Dortmund: Barca-Coach mit Ansage an Ex-BVB-Star Dembele

Seit seinem Wechsel vor zweieinhalb Jahren, der mit vielen Nebengeräuschen über die Bühne ging, dem BVB am Ende aber trotzdem 125 Millionen Euro einbrachte, ist Dembele bei Barcelona immer wieder verletzt.

Sein derzeitiger Trainer Quique Setién wird deshalb jetzt deutlich: „Er muss seine Physis in den Griff bekommen“, so der 61-Jährige im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“. Wegen verschiedener Oberschenkelprobleme und anderer Muskelverletzungen verpasste Dembele für die Katalanen bereits rund 80 Partien.

„Er ist ein guter Spieler, der uns helfen könnte, weil er viel Schnelligkeit hat und große Voraussetzungen, aber wenn er keine Kontinuität hat…“, sagt sein Trainer grübelnd. Doch er sieht auch ein: „Er hat ein Martyrium hinter sich.“

Klingt als lägen alle Verletzungssorgen in der Vergangenheit und Dembele könne schon bald wieder angreifen. Doch weit gefehlt – auch aktuell plagen den Rechtsaußen wieder Oberschenkel-Probleme. Eine Rückkehr noch in dieser Saison, sofern sie denn nach dem Coronavirus bald fortgesetzt wird, scheint ausgeschlossen.

Weil das Vertrauen der Barca-Verantwortlichen in Dembele zu bröckeln scheint, brodelte zuletzt auch die Gerüchteküche wieder. Die italienische „Gazetta dello Sport“ bringt die beiden Top-Klubs Juventus Turin und Inter Mailand für einen Transfer ins Spiel. Steht Dembele schon bald vor dem Aus in Spanien? (the)