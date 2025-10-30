Jetzt darf es jeder wissen! DFB-Entscheidung vor Augsburg – BVB offiziell

Bei den einen läuft es derzeit blendend, bei den anderen brennt der Baum. Im Spiel Augsburg – BVB treffen zwei Gegensätze aufeinander. Schwarz-Gelb spielt bis dato eine starke Saison, während beim FC Augsburg unter Neu-Coach Sandro Wagner kaum etwas zusammenläuft. Die jüngsten Ergebnisse: 0:6 gegen Leipzig und 0:1 im DFB-Pokal gegen Zweitliga-Kellerkind Bochum.

Schwarz-Gelb geht also als großer Favorit in das Spiel bei den Fuggerstädtern. Vor dem Spiel Augsburg – BVB hat der DFB nun eine wichtige Entscheidung offiziell gemacht. Die Fans horchen direkt auf.

Schiedsrichter-Entscheidung für Augsburg – BVB gefallen

Er fällt im besten Falle gar nicht groß auf und doch wird er einer der wichtigsten Personen auf dem Platz sein: Schiedsrichter Tobias Stieler. Wie der DFB am Mittwoch (29. Oktober) offiziell bekannt gegeben hat, wird der 44-Jährige die Partie zwischen dem FCA und dem BVB leiten.

Der FIFA-Schiedsrichter, der bereits Spiele auf höchstem Niveau geleitet hat, wird von Lasse Koslowski und Marcel Unger an den Linien assistiert. Vierter Offizieller wird Dr. Matthias Jöllenbeck sein, Tobias Welz wird Videoschiedsrichter, Thorsten Schiffner Videoassistent.

++ Entscheidung steht! BVB-Star Bellingham legt sich fest ++

Dieses Quintett wird also für einen möglichst reibungslosen Ablauf des Spiels sorgen. In der laufenden Saison begleitete Stieler bereits drei Bundesligaspiele sowie vier Partien auf internationaler Bühne. Nun wird er also einmal mehr in der höchsten deutschen Spielklasse im Einsatz sein.

Stieler bei Schwarz-Gelb und FCA ein bekanntes Gesicht

Der BVB ist dabei der Klub, den Stieler bis dato am zweithäufigsten gepfiffen hat (35 Mal). Nur der deutsche Rekordmeister aus München hat noch öfter unter der Leitung Stielers gespielt (36 Mal). Das Duell gegen den FCA wird also das 36. BVB-Spiel mit Stieler als Unparteiischen. 22 von den 35 bisherigen Partien konnte Borussia Dortmund für sich entscheiden.

Weitere News:

Auch Augsburg hat der 44-Jährige schon des Öfteren begleitet – ganze 31 Mal. Die FCA-Statistik ist dabei recht ausgeglichen: Zehn Siege, zehn Unentschieden und elf Niederlagen. Wer kann seine Statistik unter dem gebürtigen Obertshausener weiter aufbessern?