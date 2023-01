Borussia Dortmund offenbart viele Probleme – doch eine BVB-Baustelle konnte Terzic beheben

Mit einem fulminanten 4:3-Sieg startet Borussia Dortmund in das Pflichtspieljahr 2023. Gegen den FC Augsburg holte der BVB die ersten drei Punkte in der zweiten Saisonphase.

Trotz der desaströsen Abwehrleistung waren die Fans von Borussia Dortmund auch erleichtert. Denn plötzlich zeigten sich die Schwarzgelben ganz schön gefährlich bei Standards. Immerhin dieses Problem konnte Cheftrainer Edin Terzic in der Winter-Vorbereitung lösen.

Borussia Dortmund weiterhin mit Problemen

Aber fangen wir erstmal bei der Defensive an. Zu den Aufgaben von Terzic gehörte auch, die BVB-Verteidigung zu stabilisieren. Im ersten Pflichtspiel des Jahres klappte das allerdings noch nicht so wie erhofft. Nach den 90 Minuten gegen den FC Augsburg zeigte sich, dass die Defensiv-Probleme noch immer nicht gelöst wurden.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff sah eigentlich alles nach einer komfortablen Führung aus, ehe der BVB innerhalb von fünf Minuten durch zwei desolate Abwehrfehler zwei Tore kassierte. Und auch beim dritten Gegentreffer sah die BVB-Verteidigung um Mats Hummels und Nico Schlotterbeck nicht gut aus. Da hat Terzic noch eine Menge Arbeit vor sich.

Tor nach Standard

Was dafür aber schon viel besser aussah, waren die Standards. Gegen Augsburg waren die Ecken und Freistöße die Aufgabe von Julian Brandt und die kamen alle immer sehr gefährlich sein.

In der 42. Minute fand ein Brandt-Freistoß den Kopf von Nico Schlotterbeck, der für die 2:1-Führung für Borussia Dortmund sorgte. Aber auch sonst wurden alle Standards mit viel Effekt in den Strafraum des Gegners geschossen. Da war deutlich zu erkennen, dass Terzic in der Winter-Vorbereitung dieses Problem lösen wollte.

Wir haben noch ein paar Baustellen. Das ist völlig klar und das ist auch in Ordnung. Wir müssen darüber sprechen, was wir alles investieren müssen, um eine Torchance zu kreieren und was der Gegner dafür machen muss. Das steht noch nicht in der Balance und daran werden wir arbeiten“, äußerte sich der BVB-Coach nach der Partie zu den Problemen.