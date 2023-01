Borussia Dortmund – FC Augsburg: BVB-Stars treiben Fans zur Weißglut – „Was machen die im Training?“

Es brauchte nur 45 Minuten vom Spiel Borussia Dortmund – FC Augsburg, bis sich die BVB-Fans schon wieder die Haare rauften. Die Vorfreude auf den Restart ist schnell wieder verfolgen.

Der Grund dafür ist das Defensivverhalten der BVB-Stars. Bei Borussia Dortmund – FC Augsburg sorgten Nico Schlotterbeck und Co. dafür, dass die Fans mit einem schlechten Bauchgefühl in die Halbzeitpause gingen. Die alten Probleme sind nach wie vor nicht gelöst.

Borussia Dortmund – FC Augsburg: Fans raufen sich die Haare

Standards verbessern, Zweikampfverhalten verbessern und weniger Gegentore kassieren – diese drei Punkte standen bei Borussia Dortmund in der Winterpause auf dem Plan. Nach den ersten 45 Minuten gegen den FC Augsburg folgte die Ernüchterung – die Defensivprobleme sind noch lange nicht gelöst.

Der BVB begann gegen Augsburg so erfrischend, ging durch Jude Bellingham in der 30. Minute sogar in Führung. Doch dann kam die 40. Minute: Nach einem Anspiel von Gregor Kobel lässt Schlotterbeck sich viel Zeit und verliert schließlich den Ball an den halbherzig pressenden Dion Beljo. Diese Situation hätte man noch lösen können, Schlotterbeck verpasst es den Ball zurückzugewinnen und Salih Öczan geht beim Pass auf den späteren Torschützen Arne Maier nur halbherzig dazwischen.

Nur zwei Minuten später macht Schlotterbeck seinen Fehler wieder gut, trifft nach einem Standard (!) von Julian Brandt. Doch die Freude hält nicht lange. Nach einem eigentlich ungefährlichen Abstoß köpft Bellingham dem Gegner den Ball in die Füße, Öczan geht wieder nur halbherzig dazwischen und Mats Hummels steht beim Pass auf Ermin Demirovic falsch. Der Augsburger enteilt und gleicht erneut aus.

Fans ratlos: „Kann mir das einer erklären?“

Angesichts dieser eklatanten Defensivfehler sind die Fans von Borussia Dortmund wieder mächtig bedient. Von einer Lernkurve ist nichts zu sehen, die Defensive ist immer noch so wackelig wie zum Ende des letzten Jahres. Wir haben dir einige Fan-Reaktionen rausgesucht:

„Defensiv ist das nach wie vor eine Mischung aus Slapstick und Realsatire. Absolut unfassbar mit dem Personal.“

„Was machen die dann wirklich wochenlang im Training oder Trainingslagern? Kann mir das einer erklären? Das ist defensiv so schlecht, wie vor einem halben Jahr!“

„Man eigentlich so ein geiles Spiel von uns, aber diese Defensive kotzt mich einfach so an. 45 Minuten Powerplay, aber Augsburg braucht 2 Chancen für 2 Tore. Ich frag mich wirklich woran wir immer arbeiten, wenn wir Spiel für Spiel so desaströs verteidigen.“

„Also die Doppelpässe sind überragend und Standards sehen auch echt gut aus. Defensive das gleiche wie immer nach einem kleinen Fehler, passiert in der Folge noch einer, der dann im Tor endet.“

„Hatte Edin nicht gesagt wir haben im Trainingslager vor allem den Fokus darauf gelegt weniger Gegentore zu kassieren? Nun. Das klappt bis jetzt ja nur so semi gut!“

„Das Schiebeverhalten und die Restverteidigung ist einfach gruselig. Das „Pressing“ ist auch nichts halbes und nichts ganzes. Wenn einmal überspielt, brennts immer.“

„Poah was eine Halbzeit. Obwohl man eigentlich echt relativ gut spielt fängt man sich wieder 2 Dinger. Total unnötig, mit ein wenig mehr Einsatz und Konzentration wären beide Gegentore verhindert worden.“

Mehr News:

Defensiv hat Trainer Edin Terzic noch einiges an Arbeit vor sich. Die Arbeit im Trainingslager scheint noch keine Früchte zu tragen.