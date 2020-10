Borussia Dortmund: DAS ist Favres Plan mit den Verletzten

Die Saison steckt noch in den Kinderschuhen. Noch sind bei Borussia Dortmund nicht alle Spieler wieder an Bord.

Trainer Lucien Favre verfolgt bei Borussia Dortmund einen genauen Zeitplan, wann die Spieler wieder zurück sein sollen.

Borussia Dortmund: Favres Plan mit den Verletzten

BVB-Kapitän Marco Reus fiel lange Zeit aus. Fast sechs Monate war der 31-Jährige raus aus dem Training. Jetzt ist er schon relativ zügig dazu gestoßen. Für 90 Minuten reichte es aber noch nicht. Ob Favre gegen Freiburg den Kapitän wieder von Beginn an ran lässt, ließ er offen. „Er hatte 30 Minuten in Augsburg, in München fast 70 Minuten. Wir werden sehen“, so Favre. Er sei mit der Entwicklung von Reus aber sehr zufrieden.

Derweil hofft Borussia Dortmund auf die Rückkehr von Torwart Roman Bürki und Jadon Sancho. Vor allem bei Bürki werde es eng, so Favre, „auch Jadon war leicht erkältet. Wir müssen abwarten.“ Heißt: Einsatz fraglich.

Voller Kader ab Mitte Oktober

Auf der Verletztenliste des BVB stehen damit noch: Thorgan Hazard (Muskelfaserriss), Mateu Morey (Muskelfaserriss), Marcel Schmelzer (Knie-OP) und Dan-Axel Zagadou (Knieprobleme). Nico Schulz saß dafür zum ersten Mal wieder auf der Bank.

Bei Hazard, Morey und Zagadou ist die Hoffnung groß, dass sie in den nächsten Wochen auch wieder dazu stoßen können. Für Trainer Lucien Favre wäre das sehr wichtig. „Das Ziel ist, dass fast alle Spieler 90 Minuten zu spielen ab Mitte Oktober“, sagte Favre.

Danach stehen viele englische Wochen beim BVB an. Favre wird dann auf zahlreiche Rotation setzen. „Ab dann wollen wir viel rotieren, nicht nur ein, zwei Spieler, sondern mehr“, kündigte Favre an.

DAS macht dem BVB Mut

Mut macht dem BVB für die Partie gegen den SC Freiburg der Auftritt im Supercup gegen den FC Bayern München (2:3). „Wir hätten nicht verlieren müssen“, sagt Michael Zorc, „die Leistung war in Ordnung, das kann der Mannschaft Selbstvertrauen geben.“

Zorc erklärte: „Wir wollen oben dranbleiben, deshalb wollen wir dieses Spiel gewinnen – das ist bei jedem Heimspiel unser Anspruch.“ (fs)