Borussia Dortmund: Fans reiben sich verwundert die Augen – im BVB-Shop gibt es jetzt DAS zu kaufen

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Was es jetzt im BVB-Shop zu kaufen gibt, verwundert selbst die Fans von Borussia Dortmund.

Die Fans von Borussia Dortmund zeigen deutlich, was sie von diesen neuen Fanartikeln halten. Foto: picture alliance / dpa & Screenshot BVB-Fanshop (Montage DER WESTEN)

Neben Fußballtrikots, Tassen, Hosen und Schuhe von Borussia Dortmund gibt es jetzt einige Neuheiten, die nicht bei jedem so gut ankommen.

Borussia Dortmund: DAS gibt es jetzt im BVB-Shop zu kaufen

„Ich schäme mich“, schreibt Twitter-User „o_ricken“ zu den neuen Fanartikeln. Denn der BVB verkauft jetzt Football-, Eishockey- und Baseball-Trikots.

+++ Borussia Dortmund hat nächstes Talent im Visier – ER wäre ein Versprechen für die Zukunft +++

Selbstverständlich gibt es die in schwarzgelb und mit dem BVB-Logo drauf. Zwar hat der Verein die drei Sportarten nicht im Programm, dennoch „prägt die Fankleidung dieser Sportart mittlerweile auch den Kleidungsstil junger und alter Fans. Warum also nicht mal ein BVB-Shit im Football-Style tragen?“, heißt es beispielsweise in der Beschreibung zum Football-Trikot.

Die neuen Trikots sorgen für gemischte Reaktionen bei den BVB-Anhängern. Manche finden sie cool, andere wiederum würden so etwas niemals kaufen.

BVB-Fans wegen neuen Trikots gespalten

„Ach du Scheiße. Das wird ja immer schlimmer. Nur noch Kommerz pur beim BVB und eins hässlicher als das andere. Wer kauft so etwas?“, schreibt ein User auf Twitter.

Ihm stimmt ein anderer zu: „Leider ohne Worte. Was ist das bitte? Und warum? Können wir nicht bei dem Design einfach mal wieder unsere Werte verkörpern?“

--------------------

Noch mehr News zum BVB:

Borussia Dortmund: Abschied bahnt sich an – ist seine Zeit beim BVB bald vorbei?

Borussia Dortmund: Italien-Held liebäugelt mit BVB-Star – „Wird bald eine Stelle frei“

Borussia Dortmund: Sorge um BVB-Star! ER fehlt beim Nationalteam

--------------------

Aber es gibt auch Gegenstimmen. Beispielsweise von den vielen BVB-Fans, die auch die drei Sportarten verfolgen. „Ich mag das Baseballhemd und freue mich darauf, den BVB im Dodger Stadium zu vertreten“, schreibt ein Anhänger. Das wird dem Verein freuen.

Zuletzt sorgte ein Foto in den sozialen Netzwerken für Aufsehen. Könnte etwa SO das neue Pokal-Trikot des BVB aussehen? (oa)